Cevabına Çok Şaşıracaksınız! Soğanlar Neden Tariflerdeki Gibi Pembeleşmiyor?

Cevabına Çok Şaşıracaksınız! Soğanlar Neden Tariflerdeki Gibi Pembeleşmiyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 15:01

Yemek tariflerinde belli başlı kalıplar vardır. Bu kalıplar da Türk mutfağının iki temeli olan salça ve soğandan biri üzerinedir. Evet, soğanları pembeleşinceye kadar pişirmek. Ancak yemek işinde tecrübeli olanlar bilir ki soğan hiçbir zaman Barbie filmi gibi pembe bir hal almaz, en fazla sararır, çok ısrar ederseniz kararır. Peki madem soğanlar pembe renge dönmüyor, neden tariflerde ısrarla bu ifade kullanılıyor? Cevabı için biraz kelimelerin içine dalmamız gerekiyor.

Özellikle Türk mutfağına ait sulu yemeklerde bir kural vardır.

Yağ eklendikten sonra doğranmış soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur. Bu tabiri pek çok kişi umursamaz...

Ancak belli ki X'te birilerinin kafasına takıldı.

twitter.com

Bir kullanıcı yıllardır yemek yapmasına rağmen hiçbir soğanı pembeleştiremediğinden yakındı. Kimsenin de buna örnek veremeyeceği konusunda kendinden emindi.

Ancak yemek tarihçisi Ceren Bozkurt buradaki pembenin renk değil form olduğunu söyledi.

twitter.com

Farsça'dan dilimize gelen pembe sözcüğü yumuşak anlamında kullanılıyor. Orijinali penbe olan bu kelime dilimizdeki bazı ses kurallarından ötürü pembeye dönüşüyor. Hatta pamuk da bu kökenden geliyor.

Bir etimoloji sözlüğünde ise durum şöyle ifade ediliyor.

Ahmet Vefik Paşa ise Lugat-ı Osmani'de pamuk rengi diye bir tabir kullanıyor. İşte hem mutfakta hem ortamlarda satılmalık leziz bir bilgi...

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
