Cevabına Çok Şaşıracaksınız! Soğanlar Neden Tariflerdeki Gibi Pembeleşmiyor?

Yemek tariflerinde belli başlı kalıplar vardır. Bu kalıplar da Türk mutfağının iki temeli olan salça ve soğandan biri üzerinedir. Evet, soğanları pembeleşinceye kadar pişirmek. Ancak yemek işinde tecrübeli olanlar bilir ki soğan hiçbir zaman Barbie filmi gibi pembe bir hal almaz, en fazla sararır, çok ısrar ederseniz kararır. Peki madem soğanlar pembe renge dönmüyor, neden tariflerde ısrarla bu ifade kullanılıyor? Cevabı için biraz kelimelerin içine dalmamız gerekiyor.