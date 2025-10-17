onedio
Cengiz Bingöl Kimdir? Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 10:40

Türkiye’nin en geniş kapsamlı mali suç soruşturmalarından biri olan Can Holding dosyası, yeni isimleri gündeme taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden biri de Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl oldu. İş dünyasında uzun süredir tanınan bir isim olan Bingöl’ün gözaltına alınması kamuoyunda dikkat çekti. 

Peki, Cengiz Bingöl kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve neden gözaltına alındı?

Cengiz Bingöl Kimdir?

Cengiz Bingöl, Türk iş dünyasında faaliyet gösteren Binsat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Holding; güvenlik, temizlik, catering, enerji, inşaat, altyapı ve teknoloji gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir.

Bingöl, Binsat Holding’in yönetim kademesinde yer alan Arafat Bingöl’ün kardeşi olarak bilinmektedir. Uzun yıllardır kamu ihaleleri ve çeşitli sektörlerdeki yatırımlarla adından söz ettiren Bingöl, şirketin büyüme sürecinde aktif bir rol oynamıştır.

Son yıllarda, Binsat Holding’in kamu kurumlarıyla yürüttüğü projeler ve mali yapısı basında sıkça yer bulmuş, bu süreçte şirketin hızlı büyümesi dikkat çekmiştir.

Cengiz Bingöl Kaç Yaşında?

Cengiz Bingöl’ün doğum yılına ilişkin kamuya açık resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Cengiz Bingöl Nereli?

Cengiz Bingöl’ün doğum yeri ve memleketine dair kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Cengiz Bingöl Ne İş Yapıyor?

Cengiz Bingöl, Binsat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Holding, entegre tesis yönetimi, güvenlik, turizm, catering, teknoloji, matbaa ve lojistik gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir.

Bingöl, Binsat Holding bünyesinde yürütülen projelerde üst düzey yönetici olarak rol almakta ve özellikle kamu ihaleleriyle gündeme gelen iş süreçlerini yönetmektedir.

Cengiz Bingöl Neden Gözaltına Alındı?

Cengiz Bingöl, Can Holding’e yönelik yürütülen mali suç soruşturmasının ikinci aşamasında gözaltına alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, İzmir ve Iğdır’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 kişi hakkında işlem yapılmış, bu kişiler arasında Cengiz Bingöl de yer almıştır.

Savcılık kaynaklarına göre, Bingöl’ün şirketler arası para transferleri, sahte belge kullanımı ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili olarak ifadeye çağrıldığı; MASAK raporlarında bu işlemlerin kara para aklama ve örgütsel mali yapılanma kapsamında değerlendirildiği belirtilmiştir.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
