Cengiz Bingöl Kimdir? Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl Neden Gözaltına Alındı?

Türkiye’nin en geniş kapsamlı mali suç soruşturmalarından biri olan Can Holding dosyası, yeni isimleri gündeme taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden biri de Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl oldu. İş dünyasında uzun süredir tanınan bir isim olan Bingöl’ün gözaltına alınması kamuoyunda dikkat çekti.

Peki, Cengiz Bingöl kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve neden gözaltına alındı?