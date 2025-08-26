Canan Yolaç ile Takı Tasarımcılığın Gizemli Dünyası
İç mimar ve takı tasarımcısı Canan Yolaç'ın masalsı dünyasını tanımak için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik……
İç mimar ve takı tasarımcısı Canan Yolaç ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbette, markasının arkasındaki ilham kaynaklarından, tasarımlarının hikaye anlatıcısı yönüne, renklerin ifade ettiği anlamlardan, takı ve iç mimarlık arasındaki derin bağa kadar uzanan masalsı dünyasına konuk olduk. Buyrun Canan Yolaç'ı daha iyi tanıyalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizi Canan Yolaç Stamboul markasını kurmaya iten en büyük motivasyon neydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mystery koleksiyonunuzun öne çıkan özelliği nedir?
Markanızda hem kadınlara hem erkeklere hitap etmeniz dikkat çekici. Bu kararı nasıl aldınız?
Markanızın felsefesini tek cümleyle özetleyecek olsanız, bu ne olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takı tasarımı ile iç mimarlık arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video