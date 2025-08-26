Canan Yolaç ile Takı Tasarımcılığın Gizemli Dünyası

Tasarınlarınızın “hikaye anlatıcısı” olmasından bahsediyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

Evet, çünkü her takı aslında bir sembol, bir mesaj taşıyor. Kimi zaman sevgiye giden yolu, kimi zaman içimizdeki gücü, kimi zaman da özgünlüğümüzü simgeliyor. İnsanların o parçaya baktıklarında kendilerinden bir şey bulmaları, hatta kendi hikayelerini ona yüklemeleri benim için çok değerli.

Takılarınızda renklerin güçlü bir şekilde dahil olduğunu görüyoruz. Renkler sizin için ne ifade ediyor?

Hayat gibi renkler de uyum ve zıtlığı bir arada barındırıyor. Onlar sadece görsel değil, duygusal da bir dil taşıyor. Renkler bize enerji, motivasyon veriyor. Takılarımın sadece stil değil, ruhla da buluşmasını istedim.