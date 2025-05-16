onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Can Yaman Kimdir, Kaç Yaşında? Can Yaman'ın Önceki Mesleği Nedir? Can Yaman'ın Yer Aldığı Yapımlar Nelerdir?

Can Yaman Kimdir, Kaç Yaşında? Can Yaman'ın Önceki Mesleği Nedir? Can Yaman'ın Yer Aldığı Yapımlar Nelerdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2025 - 17:01

Bir zamanlar Türk ekranların en karizmatik oyuncuları arasında yer alan Can Yaman, Türkiye ve yurt dışında geniş hayran kitlesine sahip. Hukuk Fakültesinden mezun olan Yaman, kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir. Yakışıklılığı ve fiziğiyle bir hayli dikkat çeken Can Yaman, ilk televizyon deneyimini Gönül İşleri isimli dizide Bedri karakteriyle yaşamıştır. Şimdilerde İtalyan basının ve televizyonlarının favorisi olan Can Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Can Yaman'ın rol aldığı yapımlar neler? İşte Can Yaman hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Can Yaman Kimdir?

Can Yaman Kimdir?

Can Yaman, oyunculuğu kadar karizmasıyla da ekranlara damga vuran bir isim. Türkiye’de ve yurt dışında büyük bir hayran kitlesi bulunan Yaman, hem televizyon dizileriyle hem de reklam anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Can Yaman Kaç Yaşında?

Can Yaman Kaç Yaşında?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 doğumludur. 2025 itibarıyla 35 yaşındadır.

Can Yaman Nereli?

Can Yaman Nereli?

İstanbul doğumlu olan Can Yaman, Arnavut kökenlidir.

Can Yaman'ın Kariyer Başlangıcı

Can Yaman'ın Kariyer Başlangıcı

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Can Yaman, kısa süreli avukatlık yaptıktan sonra oyunculuk eğitimleri alarak ekran dünyasına adım attı. 2014 yılında yayınlanan Gönül İşleri dizisindeki “Bedir” rolüyle ilk kez seyirci karşısına çıktı. Asıl çıkışını 2017’de Dolunay dizisindeki Ferit Aslan karakteriyle yaptı. Ancak onu Türkiye’nin ve dünyanın konuştuğu bir yıldıza dönüştüren proje, 2018’de Demet Özdemir’le başrolünü paylaştığı Erkenci Kuş dizisi oldu. Bu diziyle sadece Türkiye'de değil, İtalya başta olmak üzere birçok ülkede fenomen haline geldi.

Can Yaman'ın Özel Hayatı

Can Yaman'ın Özel Hayatı

Can Yaman’ın özel hayatı da kariyeri kadar medyada yankı uyandırıyor. Uzun süre Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla gündemde kalan Yaman, daha sonra İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı ilişkisiyle İtalyan basınının ilgi odağı oldu. Zaman zaman adı çeşitli isimlerle anılsa da, Can Yaman özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Can Yaman’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Can Yaman’ın Öne Çıkan Açıklamaları

'Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela Hangimiz Sevmedik dizisindeki partnerim Selen Soyder ile bu yüzden sorun yaşadım. Başrol çiftlerinin libidosu yüksek olması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor: libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye, 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu? Sevişmiyor mu?' diye sorduramazsan o iş tutmaz.

 'Bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?'  sorusuna 'Arka odaya geçelim.' yanıtını verdi.

Can Yaman'ın Yer Aldığı Diziler

Can Yaman'ın Yer Aldığı Diziler

  • Gönül İşleri (2014–2015) – Bedir Kocadağ

  • İnadına Aşk (2015–2016) – Yalın Aras

  • Hangimiz Sevmedik (2016–2017) – Tarık Çam

  • Dolunay (2017) – Ferit Aslan

  • Erkenci Kuş (2018–2019) – Can Divit

  • Bay Yanlış (2020) – Özgür Atasoy

  • Che Dio ci aiuti (2021) – Gino (Konuk oyuncu)

  • Viola come il mare (2022–2024) – Francesco Demir

  • El Turco (2025) – Balaban Ağa

  • Sandokan (Yakında) – Sandokan

Can Yaman Güncel Projeleri

Can Yaman Güncel Projeleri

2025 yılı itibarıyla Can Yaman, Disney+’ta yayınlanacak El Turco dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklarını sürdürüyordu. Aynı zamanda Sandokan dizisinin global tanıtımı için İtalya, Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyor. Yeni bir uluslararası sinema projesiyle Hollywood’a da göz kırptığı konuşuluyor.

Can Yaman'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Can Yaman'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Can Yaman Ödülleri

  • 2017 – Çekmeköy 2023 Dergisi – Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Hangimiz Sevmedik)

  • 2017 – Çekmeköy 2023 Dergisi – Yılın En İyi Başrol Oyuncusu

  • 2017 – 44. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Özge Gürel ile, Dolunay)

  • 2017 – 44. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu (Dolunay)

  • 2018 – İstanbul Moda Rehberi – Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu

  • 2018 – Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Demet Özdemir ile, Erkenci Kuş)

  • 2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu (Erkenci Kuş)

  • 2018 – Engelsiz Yaşam Vakfı – Yılın En Romantik Dizi Çifti (Demet Özdemir ile)

  • 2018 – GQ MOTY by Clear – Yılın Yükselen Oyuncusu

  • 2019 – MEF Lisesi – Fark Yaratanlar Ödülü

  • 2019 – Murex D’or – Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu

  • 2019 – 19. İnternet Medyası Yılın En İyileri – En İyi Ekran İkilisi (Demet Özdemir ile)

  • 2019 – 5. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2019 – 10. Quality Ödülleri – En Quality Erkek Oyuncu

  • 2019 – E! News TV’s Top Leading Man – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2019 – 46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu

  • 2021 – Premios Telenovelas España – En İyi Erkek Oyuncu (Dolunay)

  • 2021 – Premios Telenovelas España – En Tutkulu Dizi Çifti (Nazlı & Ferit)

  • 2022 – Premios Telenovelas España – En İyi Dizi (Bay Yanlış)

  • 2022 – Premios Nova – En İyi Çift (Özgür & Ezgi)

  • 2022 – Monte Carlo Komedi Filmi Festivali – Sosyal Sorumluluk Ödülü

  • 2022 – İtalya Sardunya – Yaratıcılık Ödülü

  • 2022 – Filming Italy – En İyi Uluslararası Aktör

  • 2023 – Marateaie Kış Ödülü – Olağanüstü İfade Gücü Olan Uluslararası Aktör

  • 2024 – South International Series Festival – Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu

  • Can Yaman Adaylıkları

  • - 2017 – 44. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedi & Romantik Komedi Erkek Oyuncu (Dolunay)

  • - 2017 – Kristal Ekran Televizyon Ödülleri – En İyi Erkek Başrol Oyuncu

  • - 2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Demet Özdemir ile, Erkenci Kuş)

  • - 2019 – 46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Demet Özdemir ile)

  • - 2019 – Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • - 2020 – PRODU Awards – En İyi Dizi (Bay Yanlış)

  • - 2020 – PRODU Awards – En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu

  • - 2021 – 47. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Dizisi

  • - 2021 – 47. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın