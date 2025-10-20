onedio
article/comments
Can Holding Soruşturması: İkinci Kez Gözaltına Alınan Kenan Tekdağ Tutuklandı

20.10.2025 - 23:46

Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, 11 Eylül’de düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınmış ancak ev hapsi kararı ile serbest kalmıştı. Tekdağ derinleştirilen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 25 kişi ile birlikte yeniden gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kenan Tekdağ ile birlikte 10 kişi tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can Holding’e yönelik düzenlenen kara para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

11 Eylül’de yapılan ilk operasyonda holding patronları ile birlikte Kenan Tekdağ da gözaltına alınmış ancak sonrasında sağlık sorunları nedeniyle ev hapis cezasına çarptırılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can ise tutuklanmıştı.

Hafta içi 25 kişi ile birlikte yeniden gözaltına alınan Kenan Tekdağ savcılık ifadesinin ardından tutulanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme aralarında Kenan Tekdağ, Remzi Sanver gibi isimlerinde olduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
