Can Holding Soruşturması: İkinci Kez Gözaltına Alınan Kenan Tekdağ Tutuklandı
Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, 11 Eylül’de düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınmış ancak ev hapsi kararı ile serbest kalmıştı. Tekdağ derinleştirilen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 25 kişi ile birlikte yeniden gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kenan Tekdağ ile birlikte 10 kişi tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can Holding’e yönelik düzenlenen kara para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
