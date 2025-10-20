Can Holding Soruşturması: İkinci Kez Gözaltına Alınan Kenan Tekdağ Tutuklandı

11 Eylül’de yapılan ilk operasyonda holding patronları ile birlikte Kenan Tekdağ da gözaltına alınmış ancak sonrasında sağlık sorunları nedeniyle ev hapis cezasına çarptırılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can ise tutuklanmıştı.

Hafta içi 25 kişi ile birlikte yeniden gözaltına alınan Kenan Tekdağ savcılık ifadesinin ardından tutulanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme aralarında Kenan Tekdağ, Remzi Sanver gibi isimlerinde olduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.