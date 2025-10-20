Kara Para Soruşturması: Türkiye’deki Masonların Lideri Remzi Sanver Tutuklandı
Can Holding’in sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü olan ve aynı zamanda Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, kara para soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk, Show TV, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi’nin de sahibi olan Can Holding’e yönelik kara para soruşturması sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın