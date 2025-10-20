onedio
Kara Para Soruşturması: Türkiye’deki Masonların Lideri Remzi Sanver Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 23:31

Can Holding’in sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü olan ve aynı zamanda Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, kara para soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk, Show TV, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi’nin de sahibi olan Can Holding’e yönelik kara para soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 26 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver de vardı.

Aynı zaman Türkiye’deki masonların lideri olan Remzi Sanver savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Sanver çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

