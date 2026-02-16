onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Can Bonomo'yu Ziyaret Eden Melike Şahin'in Çantasında Ne Taşıdığına Çok Şaşıracaksınız!

Can Bonomo'yu Ziyaret Eden Melike Şahin'in Çantasında Ne Taşıdığına Çok Şaşıracaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2026 - 20:59

Sahneden önce meslektaşı Can Bonomo'yu ziyarete giden ünlü şarkıcı Melike Şahin, çantasından çıkan şeyle gündeme oturdu. Nazara karşı hazırlıklı gelen Melike Şahin, Can Bonomo'yu temizledi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin marjinal ve pek kıymetli isimleri Melike Şahin ile Can Bonomo'yu tanımayan yoktur herhalde!

Türk pop müziğinin marjinal ve pek kıymetli isimleri Melike Şahin ile Can Bonomo'yu tanımayan yoktur herhalde!

Kendilerine has tarzlarıyla öne çıkan Can Bonomo ve Melike Şahin, her şarkısıyla insanı alıp bambaşka yerlere götürenlerden!

Çok yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, 2024 yılında 'Tükeniyor Ömrüm' isimli bir şarkı yapmıştı. Bonomo ve Şahin'in düeti yine akılları başlardan alırken, bir hayata isyan şarkısı olarak kütüphanemize eklenmişti.

Melike Şahin, geçtiğimiz saatlerde yakın dostu Can Bonomo'yu sahne öncesi ziyaret etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın