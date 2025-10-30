Cadılar Bayramı Kafasına Girmenizi Sağlayacak Şarkılar

Ekim ayının sonu geldi, dünyanın birçok yerinde cadılar bayramı ruhu kendini hissettirmeye başladı 🎃

Biz bu festivali pek kutlamasak da, geceleri kaplayan karanlık ve gizemli atmosferi müzikle hissetmek mümkün. Ürkütücü melodiler, gotik ritimler ve eğlenceli tonlar, sizi anında cadılar bayramı kafasına sokuyor. Işıkları kıs, sesi aç ve cadılar bayramı gecesinin büyüsüne kendini bırak. Çünkü bu şarkılar gecenin enerjisini zirveye taşıyor! 👻