Cadılar Bayramı Kafasına Girmenizi Sağlayacak Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer
30.10.2025 - 12:01

Ekim ayının sonu geldi, dünyanın birçok yerinde cadılar bayramı ruhu kendini hissettirmeye başladı 🎃 

Biz bu festivali pek kutlamasak da, geceleri kaplayan karanlık ve gizemli atmosferi müzikle hissetmek mümkün. Ürkütücü melodiler, gotik ritimler ve eğlenceli tonlar, sizi anında cadılar bayramı kafasına sokuyor. Işıkları kıs, sesi aç ve cadılar bayramı gecesinin büyüsüne kendini bırak. Çünkü bu şarkılar gecenin enerjisini zirveye taşıyor! 👻

1. Andrew Gold - Spooky Scary Skeletons

2. The Citizens of Halloween - This Is Halloween

3. Ray Parker Jr. - Ghostbusters

4. Bobby "Boris" Pickett - Monster Mash

5. Rick James - Super Freak

6. My Girlfriend Is a Witch // October Country

7. Calling All The Monsters - China Anne McClain

8. Soft Cell - Tainted Love

9. Mr. Sandman - The Chordettes

10. The Hit Crew - Spooky

11. Oingo Boingo - Dead Man's Party

12. Rockwell - Somebody's Watching Me

13. I Put a Spell on You

14. Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
