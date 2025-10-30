Cadılar Bayramı Kafasına Girmenizi Sağlayacak Şarkılar
Ekim ayının sonu geldi, dünyanın birçok yerinde cadılar bayramı ruhu kendini hissettirmeye başladı 🎃
Biz bu festivali pek kutlamasak da, geceleri kaplayan karanlık ve gizemli atmosferi müzikle hissetmek mümkün. Ürkütücü melodiler, gotik ritimler ve eğlenceli tonlar, sizi anında cadılar bayramı kafasına sokuyor. Işıkları kıs, sesi aç ve cadılar bayramı gecesinin büyüsüne kendini bırak. Çünkü bu şarkılar gecenin enerjisini zirveye taşıyor! 👻
1. Andrew Gold - Spooky Scary Skeletons
2. The Citizens of Halloween - This Is Halloween
3. Ray Parker Jr. - Ghostbusters
4. Bobby "Boris" Pickett - Monster Mash
5. Rick James - Super Freak
6. My Girlfriend Is a Witch // October Country
7. Calling All The Monsters - China Anne McClain
8. Soft Cell - Tainted Love
9. Mr. Sandman - The Chordettes
10. The Hit Crew - Spooky
11. Oingo Boingo - Dead Man's Party
12. Rockwell - Somebody's Watching Me
13. I Put a Spell on You
14. Taylor Swift - Look What You Made Me Do
