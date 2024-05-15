Çabuk Kurban Bayramı Gelmeden: İşi Bırakıp Anadolu’da Hayvancılık Yapmak Kaça Patlar?

Burada önce büyükbaş hayvancılık mı küçükbaş hayvancılık mı yoksa kümes hayvancılığı mı yapacaksınız onu belirlemelisiniz. Tabii isterseniz hepsini aynı anda da yapabilirsiniz. Bu başlarda biraz daha maliyetli olabilir ama kazancı da elbette daha fazla olur.