Çabuk Kurban Bayramı Gelmeden: İşi Bırakıp Anadolu’da Hayvancılık Yapmak Kaça Patlar?
Çabuk Kurban Bayramı Gelmeden: İşi Bırakıp Anadolu’da Hayvancılık Yapmak Kaça Patlar?
Sizin de hep hayalinizde hayvancılık yapmak varsa şimdi tam sırası. Hemen köye yerleşip hayvancılığa başlamayı düşünüyorsanız o zaman bu içeriğe göz atmak isteyebilirsiniz. Gelin hayvancılık maliyetleri neler birlikte bakalım...
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Son zamanlarda herkes köyüne geri dönüp hayvancılık veya tarımla uğraşmak istiyor. Şehir hayatından uzaklaşıp daha sakin bir hayata çekilme isteğinde olanlar bunun maliyetini de merak ediyor.
Böyle bir hayaliniz varsa ilk yapmanız gereken hayvancılığın türüne karar vermek.
Tabii bunların hepsini birlikte yapacaksanız çeşitlerine de karar vermeniz gerek.
İlk olarak kümes hayvancılığı ile başlayalım...
Kümes hayvancılığı yapacaksanız ilk iş olarak kümes yapmak gerek. Çadır bir kümes almak beton kümesten daha avantajlı olabilir.
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