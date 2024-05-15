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Çabuk Kurban Bayramı Gelmeden: İşi Bırakıp Anadolu’da Hayvancılık Yapmak Kaça Patlar?

etiket Çabuk Kurban Bayramı Gelmeden: İşi Bırakıp Anadolu’da Hayvancılık Yapmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 14:01

Sizin de hep hayalinizde hayvancılık yapmak varsa şimdi tam sırası. Hemen köye yerleşip hayvancılığa başlamayı düşünüyorsanız o zaman bu içeriğe göz atmak isteyebilirsiniz. Gelin hayvancılık maliyetleri neler birlikte bakalım...

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Son zamanlarda herkes köyüne geri dönüp hayvancılık veya tarımla uğraşmak istiyor. Şehir hayatından uzaklaşıp daha sakin bir hayata çekilme isteğinde olanlar bunun maliyetini de merak ediyor.

Hele bir de köyde arsasınız varsa köye dönme işi çok daha ucuz tabii. Eğer arsa yoksa tabii bu işlerin maliyeti biraz daha fazla olacaktır.

Böyle bir hayaliniz varsa ilk yapmanız gereken hayvancılığın türüne karar vermek.

Burada önce büyükbaş hayvancılık mı küçükbaş hayvancılık mı yoksa kümes hayvancılığı mı yapacaksınız onu belirlemelisiniz. Tabii isterseniz hepsini  aynı anda da yapabilirsiniz. Bu başlarda biraz daha maliyetli olabilir ama kazancı da elbette daha fazla olur.

Tabii bunların hepsini birlikte yapacaksanız çeşitlerine de karar vermeniz gerek.

Büyükbaş hayvancılık için manda, sığır, küçükbaş hayvancılık için koyun, keçi veya kümes hayvancılığı için tavuk, ördek gibi seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu çeşitlerin hepsini aynı anda yapmak biraz zorlayıcı olabilir. O yüzden önce tek çeşitten başlayıp zamanla genişletebilirsiniz.

İlk olarak kümes hayvancılığı ile başlayalım...

Kümes hayvancılığı en az maliyeti olan diyebiliriz. Hiç hayvancılık tecrübeniz yoksa bakması daha kolay olan tavuklarla başlayabilirsiniz. Bunun için sadece bir kümese ihtiyacınız var.

Kümes hayvancılığı yapacaksanız ilk iş olarak kümes yapmak gerek. Çadır bir kümes almak beton kümesten daha avantajlı olabilir.

Çadır kümesin m² fiyatı 1.500-2.000 TL arasında. Kendi arsanıza ve tavuk sayısınıza göre bu çadırı yaptırabilirsiniz. Kümesi yaptıktan sonra yemlik, suluk, folluk gibi ekipmanları da almak gerekiyor. Bunları alırken tavuk sayınıza göre hesap yapmalısınız. Birkaç örnek fiyat verelim. 10 litrelik yemliklerin fiyatı 300-400 TL aralığında. Sulukların fiyatları da yine benzer şekilde.

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Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık için önce ahır maliyetini hesaplayalım...

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ahır yapmanın maliyeti kümese göre biraz daha pahalı olabilir. Bunun için prefabrik bir ahır tercih edebilirsiniz. Bu tarz ahırların m² fiyatı 10.000 TL'den başlıyor. Büyüklüğünü hayvan sayısına göre hesaplamanız gerekiyor. Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılık yapacaksanız ikisi için ayrı ayrı ahır hesabı yapmalısınız.

Canlı hayvanların fiyatlarıyla ilgili de bilgi verelim...

Tavuk fiyatları 200 lira civarında. Civcivler daha ucuz ama büyüme süreci biraz daha uzun olacağı için sizi uğraştırabilir. 

Küçükbaşlardan koyunun fiyatı 6.000-7.000 TL arasında.

Son olarak büyükbaşın da fiyatına bakalım. 75.000-80.000 TL arasında büyükbaş almak mümkün.

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