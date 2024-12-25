Borsa İstanbul’da 25 Aralık Coşkusu: Bankacılık Sektörü Uçuyor, Dolar ve Euro’da Artış Devam Ediyor!

Bugün piyasalarda hareketlilik sürüyor. 25 Aralık Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, Borsa İstanbul'da yatırımcıları adeta bir şölen bekliyor. Döviz kurlarında ise dikkat çeken artışlar var. Yatırımcılar için kazandıran sektörler ve dikkat çeken fırsatlar, ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Yılın son haftasında piyasalarda neler oluyor, hangi değerler yükseliyor ve hangi sektörler öne çıkıyor?

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