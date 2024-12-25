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Borsa İstanbul’da 25 Aralık Coşkusu: Bankacılık Sektörü Uçuyor, Dolar ve Euro’da Artış Devam Ediyor!

etiket Borsa İstanbul’da 25 Aralık Coşkusu: Bankacılık Sektörü Uçuyor, Dolar ve Euro’da Artış Devam Ediyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 18:09

Bugün piyasalarda hareketlilik sürüyor. 25 Aralık Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, Borsa İstanbul'da yatırımcıları adeta bir şölen bekliyor. Döviz kurlarında ise dikkat çeken artışlar var. Yatırımcılar için kazandıran sektörler ve dikkat çeken fırsatlar, ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Yılın son haftasında piyasalarda neler oluyor, hangi değerler yükseliyor ve hangi sektörler öne çıkıyor? 

Bugün neler bekliyor, hemen öğrenin.

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Yılın son günlerine yaklaşırken Borsa İstanbul’da yüzler gülüyor!

Yılın son günlerine yaklaşırken Borsa İstanbul’da yüzler gülüyor!

BIST 100 endeksi güne yüzde 2,31’lik bir yükselişle başladı ve tam 9.895,97 puan seviyesine ulaştı.

Bankacılık sektörü ise resmen uçuşta! 🚀

Bankacılık sektörü ise resmen uçuşta! 🚀

Yüzde 3,61’lik değer kazancıyla yatırımcıların yüzünü güldüren bankacılık, günün en çok kazandıranı oldu. Holding endeksi de boş durmadı; yüzde 1,52 artışla günü pozitif kapattı.

Bir hatırlatma yapalım; dün de Borsa İstanbul'da oldukça olumlu bir hava hakimdi.

Bir hatırlatma yapalım; dün de Borsa İstanbul'da oldukça olumlu bir hava hakimdi.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 9.672,75 puandan tamamlamıştı. Görünen o ki yılın son haftasında borsa hareketliliğini artırarak kapatmaya hazırlanıyor.

Küresel piyasalarda sessizlik hakim 🎄

Küresel piyasalarda sessizlik hakim 🎄

Noel haftası nedeniyle dünya genelinde birçok piyasa kapalı, işlem hacmi ise düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak bizdeki hareketlilik, bu durgunluğa pek benzemiyor gibi. 😌

Döviz ve altın piyasalarında 25 Aralık itibarıyla hareketlilik devam ediyor.

Döviz ve altın piyasalarında 25 Aralık itibarıyla hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL kuru 35,2001 seviyesine ulaşırken, yüzde 0,32’lik bir artış gösterdi. Euro/TL ise 36,8294 seviyesinde işlem görerek yüzde 0,48’lik bir yükseliş yaşadı.

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Altın piyasasında da yatırımcılar için önemli veriler mevcut.

Altın piyasasında da yatırımcılar için önemli veriler mevcut.

Gram altın 2.962 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 4.843 TL’den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 19.348,75 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altının ons fiyatı ise şu anda 2.616,87 dolar seviyesinde ve yüzde 0,16 artış göstermiş durumda.

Altının ons fiyatı ise şu anda 2.616,87 dolar seviyesinde ve yüzde 0,16 artış göstermiş durumda.

Enerji piyasasında da dikkat çeken hareketlilikler yaşanıyor.

Enerji piyasasında da dikkat çeken hareketlilikler yaşanıyor.

Brent petrol, güne 73,58 dolar seviyesinden başladı ve yüzde 1,31’lik bir artış gösterdi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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