Borsa İstanbul’da 25 Aralık Coşkusu: Bankacılık Sektörü Uçuyor, Dolar ve Euro’da Artış Devam Ediyor!
Borsa İstanbul’da 25 Aralık Coşkusu: Bankacılık Sektörü Uçuyor, Dolar ve Euro’da Artış Devam Ediyor!
Bugün piyasalarda hareketlilik sürüyor. 25 Aralık Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, Borsa İstanbul'da yatırımcıları adeta bir şölen bekliyor. Döviz kurlarında ise dikkat çeken artışlar var. Yatırımcılar için kazandıran sektörler ve dikkat çeken fırsatlar, ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Yılın son haftasında piyasalarda neler oluyor, hangi değerler yükseliyor ve hangi sektörler öne çıkıyor?
Bugün neler bekliyor, hemen öğrenin.
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Yılın son günlerine yaklaşırken Borsa İstanbul’da yüzler gülüyor!
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Bankacılık sektörü ise resmen uçuşta! 🚀
Bir hatırlatma yapalım; dün de Borsa İstanbul'da oldukça olumlu bir hava hakimdi.
Küresel piyasalarda sessizlik hakim 🎄
Döviz ve altın piyasalarında 25 Aralık itibarıyla hareketlilik devam ediyor.
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Altın piyasasında da yatırımcılar için önemli veriler mevcut.
Altının ons fiyatı ise şu anda 2.616,87 dolar seviyesinde ve yüzde 0,16 artış göstermiş durumda.
Enerji piyasasında da dikkat çeken hareketlilikler yaşanıyor.
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