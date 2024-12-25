Onsuz Bir Gelecek Mümkün mü? Petrol Endüstrisinin Yükselişi Nasıl Gelişti?

19. yüzyılda ilk olarak aydınlatma amaçlı kullanılmaya başlayan petrol, sanayi devrimi sırasında keşfedilmiştir. İlk olarak ABD'de Pennsylvania'daki kuyulardan çıkarılmaya başlanmıştır. Kömür ile rekabet edebilecek bir enerji kaynağı olduğu görülmüş ve büyük bir önem kazanmıştır. Kömürden elde edilen enerji kaynağına göre daha temiz yandığı görülmüştür, bu yüzden aydınlatma sektöründe devrim niteliğindedir.