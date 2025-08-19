onedio
C2 Seviye Friends Tutkunlarına Özel Test!

19.08.2025 - 17:13

90’ların unutulmaz sitcom’u Friends, üzerinden yıllar geçse de hala milyonların kalbinde özel bir yerde. Eğer sen de bölümleri defalarca izlemiş, karakterlerin repliklerini ezberlemiş, “Central Perk’te bir kahve içmeden yapamam” diyenlerdensen bu test tam sana göre! Bakalım gerçekten C2 seviye Friends bağımlısı mısın, yoksa hala birkaç tekrar yapman gerekiyor mu?

1. Friends çoğunlukla hangi büyük Amerikan şehrinde geçmektedir?

2. Yapımcılar Friends ismine karar vermeden önce, hangisi dizi için düşünülmemişti?

3. Bu şarkılardan hangisi, dizide Phoebe tarafından söylenmemiştir?

4. Chandler’ın ikinci adı nedir?

5. Ünlü konuk oyunculardan hangisi, Joey’nin “Over There” adlı I. Dünya Savaşı konulu filmdeki rol arkadaşıdır?

6. Ross, Rachel ile 'mola' verdiklerinde kiminle birlikte olur?

7. Phoebe'yi Mike ile evlendiği düğünde kim teslim eder?

8. Days of Our Lives'da Joey’nin karakteri Dr. Drake Ramoray neden öldürüldü?

9. Hangi Friends karakteri: “Bak! O onun ıstakozu!” demiştir?

10. Monica'nın ailesi onun evlilik parasını nereye harcamışlardır?

