C2 Seviye Friends Tutkunlarına Özel Test!

90’ların unutulmaz sitcom’u Friends, üzerinden yıllar geçse de hala milyonların kalbinde özel bir yerde. Eğer sen de bölümleri defalarca izlemiş, karakterlerin repliklerini ezberlemiş, “Central Perk’te bir kahve içmeden yapamam” diyenlerdensen bu test tam sana göre! Bakalım gerçekten C2 seviye Friends bağımlısı mısın, yoksa hala birkaç tekrar yapman gerekiyor mu?