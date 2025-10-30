onedio
Bütün Hayvan Türlerinin Yarısından Fazlası Hangi Sınıfa Aittir?

Bütün Hayvan Türlerinin Yarısından Fazlası Hangi Sınıfa Aittir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 22:08

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı izleyicilerin doğa bilgisini sınayan bir soruyla ekrana geldi. Yarışmacıya “Bütün hayvan türlerinin yarısından fazlası hangi sınıfın üyesidir?” sorusu yöneltildi. Soru, canlı çeşitliliği ve hayvan sınıfları hakkında merak uyandırarak dikkatleri üzerine topladı.

Bütün hayvan türlerininin yarısından fazlası hangi sınıfın üyesidir?

A- Memeliler

B- Kuşlar

C- Balıklar 

D- Böcekler

Cevap D, yani Böcekler.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
