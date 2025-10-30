Bütün Hayvan Türlerinin Yarısından Fazlası Hangi Sınıfa Aittir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı izleyicilerin doğa bilgisini sınayan bir soruyla ekrana geldi. Yarışmacıya “Bütün hayvan türlerinin yarısından fazlası hangi sınıfın üyesidir?” sorusu yöneltildi. Soru, canlı çeşitliliği ve hayvan sınıfları hakkında merak uyandırarak dikkatleri üzerine topladı.