Burcuna Göre Yüzde Kaç Kalp Kırarsın?

Sen, kimilerinin kalbini çalmakta usta olan, bir bakışınla etrafındakileri büyüleyebilen, kimilerine göre ise tam bir kalp kıran birisin. Her hareketin, her sözün, her bakışınla etrafındakileri kendine hayran bırakmayı başarıyorsun. Ancak bu durum, herkesin seni aynı şekilde seveceği anlamına gelmiyor. İşte tam da burada, senin %35'lik bir kalp kıran olduğunu söyleyebiliriz. Ancak unutma, senin bu etkin, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Ve elbette, her kalp kıranın etrafında onu anlamaya çalışan, onunla birlikte olmak için çabalayan birçok kişi bulunuyor.