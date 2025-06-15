Burcuna Göre Yüzde Kaç Kalp Kırarsın?
Bazıları kalp kırdığının farkında bile olmaz... Bazıları ise bunu neredeyse bir sanata dönüştürür! Peki sen? Burcunun gökyüzüne yazdığı izlerle, başkalarının kalbinde ne tür izler bırakıyorsun? Astrolojiye göre her burcun bir kalp kırma potansiyeli var kimi sözleriyle, kimi tavrıyla, kimi ise sadece duygusal mesafesiyle bunu yapabiliyor. Bu test, burcunun karakteristik özelliklerine göre senin kalp kırma oranını % olarak hesaplıyor.
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Burcunu seçer misin?
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Sen %70 kalp kıran birisin!
Sen %30 kalp kıran birisin!
Sen %80 kalp kıran birisin!
Sen %50 kalp kıran birisin!
Sen %90 kalp kıran birisin!
Sen %20 kalp kıran birisin!
Sen %85 kalp kıran birisin!
Sen %75 kalp kıran birisin!
Sen %10 kalp kıran birisin!
Sen %35 kalp kıran birisin!
Sen %95 kalp kıran birisin!
Sen %55 kalp kıran birisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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