Burcuna Göre Yüzde Kaç Drama Queensin?

Sen %85 drama queensin yani hayatın tam anlamıyla bir sahneye dönüşmüş ve her anını izlemeye değer! Küçücük bir olay bile seni hızla duygusal bir fırtınaya sürüklüyor. Yanlış anlaşılmalar, bir arkadaşının sitemi, bir geç kalınan mesaj… Bunlar senin için birer büyük olay! Her şey biraz daha büyük, biraz daha dramatik, biraz daha 'bunu kimse anlamaz' türünde bir hal alıyor. Bazen çevrendekiler sana bakıp, 'Bu kadarı fazla değil mi?' diye düşünüyor, ama sonra hemen toparlanıp, 'Bir dakika, şimdi ne yapacak?' diye heyecanlanıyorlar. Senin için her şey bir tür hikaye, her an bir 'dram' anı. Ve işin komik yanı, bu dramaları yaratmak aslında seni bir şekilde eğlenceli kılıyor. İnsanlar seni izlerken hem hayretler içinde kalıyor, hem de seni tam olarak ne zaman patlayacak diye merak ediyorlar. Ama senin bu büyük tepkilerin ve dramatik bakışların senin doğal halin – o yüzden seni herkes bir şekilde seviyor. Kimse hayatında sıradan bir gün geçiremiyor çünkü seninle her şeyin biraz abartılı, biraz yüksek tempolu olduğu kesin!