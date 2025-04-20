Burcuna Göre Yüzde Kaç Drama Queensin?
Bir yandan hayatın tüm zorluklarına karşı dururken, diğer yandan da biraz eğlenmek ve belki de kendimizi biraz olsun hafifletmek için, astroloji dünyasına bir göz atalım. Belki de burçlarımızın bize sunduğu özellikler, hayatımızda yarattığımız dramaların aslında ne kadar normal olduğunu gösterir. Belki de burçlarımız, içimizdeki drama kraliçesinin yüzdesini belirler.
Burcuna Göre Yüzde Kaç Drama Queensin?
Haydiiiii!
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Burcunu seçer misin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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