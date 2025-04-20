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Burcuna Göre Yüzde Kaç Drama Queensin?

Burcuna Göre Yüzde Kaç Drama Queensin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
20.04.2025 - 09:01

Bir yandan hayatın tüm zorluklarına karşı dururken, diğer yandan da biraz eğlenmek ve belki de kendimizi biraz olsun hafifletmek için, astroloji dünyasına bir göz atalım. Belki de burçlarımızın bize sunduğu özellikler, hayatımızda yarattığımız dramaların aslında ne kadar normal olduğunu gösterir. Belki de burçlarımız, içimizdeki drama kraliçesinin yüzdesini belirler.

Burcuna Göre Yüzde Kaç Drama Queensin?

Haydiiiii!

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Burcunu seçer misin?

Sen %20 drama queensin!

Hayatın her anında, her köşesinde birazcık drama arayan, yaşamını bir tiyatro sahnesi gibi gören sen! Evet, evet sana sesleniyorum. Belki de bundan habersizsin ama sen tam bir drama queensin, yani bir drama kraliçesi! Her olayı biraz daha büyüterek, biraz daha renklendirerek anlatmayı seviyorsun. Belki de bu, senin en büyük yeteneğin. Ama şunu biliyoruz ki, seninle yaşam sıkıcı olmaktan çok uzak. Her anı bir hikaye, her hikaye bir macera... İşte bu yüzden sen tam bir drama queensin, yani bir drama kraliçesi! Ve bu, senin en büyük özelliğin, en büyük silahın. Yüzde yüz değil belki, ama yüzde yirmi oranında bir drama kraliçesi olduğunu kabul etmenin zamanı geldi.

Sen %10 drama queensin!

Senin içinde %10 oranında bir drama kraliçesi var öyle her şeyi büyütmezsin ama bazen küçük olayları sanki bir dizi senaryosuymuş gibi abartmadan da duramazsın. O %10, tam da en olmadık zamanda ortaya çıkıyor: hafif alınan bir laf, geciken bir mesaj ya da planlarda küçük bir aksaklık… Hop! Sahne senin, ışıklar açılıyor. Ama itiraf edelim, o %10 seni eğlenceli, renkli ve biraz da tahmin edilemez yapıyor. Dramayı dozunda yaşadığın sürece sorun yok zaten kim tamamen sıradan olmak ister ki?

Sen %50 drama queensin!

Sen %50 drama queensin yani içindeki gösteri ruhu her an devreye girmeye hazır. Ne tam bir fırtına, ne de tamamen sakin... Ama öyle bir yerdesin ki, en basit olay bile bir Shakespeare trajedisine dönüşebilir. Mesajına geç cevap mı geldi? 'Beni unuttular' moduna geçiyorsun. Plan iptal mi oldu? Hemen bir iç sesle konuşma: 'Tabii ya, kimse beni gerçekten istemiyor zaten...' Ama işin komik yanı şu ki, bu yarı dramatik halin seni sen yapıyor. İnsanlar seni bu abartılı tepkilerin, göz devirmelerin ve spot ışığına olan gizli aşkınla seviyor. Çünkü seninle her şey biraz daha canlı, biraz daha renkli tıpkı bir reality show’un en ilgi çeken karakteri gibi.

Sen %70 drama queensin!

Sen %70 drama queensin yani içindeki tiyatro ruhu neredeyse tam zamanlı oyunculuğa geçmiş! Küçücük bir olayda bile gözlerin büyüyor, ses tonun bir oktav yükseliyor ve içsel monoloğun devreye giriyor: ‘Bunu da hak etmemiştim ama neyse…’ Biri seni yanlış anladıysa, hemen bir duygu seli; planlar değiştiyse, hayatının film gibi kurgusu alt üst olmuş gibi hissediyorsun. Ama işin ilginç yanı, sen bu dramayı sadece yaşamıyorsun, aynı zamanda yönetiyor ve başrolünü de gayet başarıyla oynuyorsun. İnsanlar seni izlemeyi seviyor çünkü sen sıradan değilsin. Seninle bir gün asla düz gitmez illa ki bir mini kriz, bir büyük tepki, bir 'Ama neden ben?' sahnesi vardır. Ve kabul edelim, bu seni sıkıcı olmaktan çok uzak bir noktaya taşıyor. Drama senin süsün ve sen o süsü taşımayı çok iyi biliyorsun.

Sen %30 drama queensin!

Sen %30 drama queensin yani bazen biraz abartılısın, ama çoğunlukla sakin kalmayı başarıyorsun. Küçük bir aksaklık mı oldu? Biraz surat asarsın, belki birkaç dramatik bakış atarsın, ama sonra hemen toparlanıp, hayatın normal akışına geri dönersin. Tam olarak ‘drama’ demek de zor çünkü fazlasıyla eğlenceli ve abartısızsın. Bu %30'luk drama sevdan, seni ne fazla duygusal ne de tamamen soğuk yapıyor tam ortada, dikkat çekici ama bazen gözden kaçabilecek kadar doğal. Kimse seni 'ağır drama' modunda görmez, ama küçük krizlerin ve dramatik tepkilerin sayesinde hayat biraz daha renkli oluyor. Çevrendekiler senin bu küçük patlamalarını seviyor çünkü seni izlerken gülebiliyorlar ama sonunda her şey bir şekilde yoluna giriyor. İşte bu denge, seni hem eğlenceli hem de az biraz gizemli kılıyor.

Sen %90 drama queensin!

Sen %90 drama queensin yani senin hayatın tam anlamıyla bir dizi! Her şeyin içinde bir dönemeç, bir gerilim ve biraz da fazlasıyla abartılmış duygusal yük var. Küçücük bir olayda bile dev bir drama yaratıyorsun: bir yanlış anlamadan, bir geç gelen mesaja kadar her şey büyük bir 'yağmur altında koşan kahraman' anına dönüşüyor. İnsanlar seni tanıdıkça, her anının bir volkan gibi patlamaya hazır olduğunu biliyor ama ne zaman patlayacağını, ne zaman sakinleşeceğini asla tahmin edemiyorlar. Çünkü sen drama yaratmayı gerçekten çok iyi biliyorsun! Bazen bir bakış, bazen bir kelime yeter senin o patlayan duyguların, sahneye çıkan yıldız gibi parlıyor. Ve işin komik yanı, bu halleriyle sen çok eğlenceli, bazen de bir o kadar çekici oluyorsun. Hatta bir noktada insanlar ‘bugün drama kraliçemiz ne yapacak?’ diye merakla bekliyorlar. Bütün gözler senin üzerinde ve senin o %90'lık dramaların, herkesi içine çekiyor, çünkü kimse tam anlamıyla tahmin edemiyor: Bir sonraki sahne ne olacak?

Sen %55 drama queensin!

Sen %55 drama queensin yani bazen ‘dramayı biraz abartıyorsun’ diyebilirim ama aslında çoğunlukla dengedesin. Küçük bir olayla bile yüzünde dramatik bir ifade beliriyor, ama bu da seni daha ilginç kılıyor. Her şeyde bir tüyosunu veriyorsun, en ufak bir aksilikte bile hemen bir ‘buna mı geldik?’ bakışı atıyorsun, ama o kadar da büyük bir dramaya dönüşmüyor. O dramatik anlarını kucaklıyorsun, fakat bir noktada onları toparlayıp, sakinleşip, her şeyin aslında yolunda olduğunu kabul ediyorsun. Kimse seni 'tamam, bu gerçekten fazla' diyecek kadar abartılı görmüyor ama bir anlık ‘aaa’ anların da hep dikkat çekiyor. İnsanlar seni tanıdıkça, duygusal dalgalanmalarını ve zaman zaman büyütülen küçük olayları kabul ediyor, çünkü senin o yarı ciddi, yarı eğlenceli dramatik hallerin, seni bir anda oldukça eğlenceli bir kişilik yapıyor. Tam neşeli, tam da dramatik bir haldesin ve bu karışım seni herkesin gözünde ilgi çekici kılıyor.

Sen %80 drama queensin!

Sen %80 drama queensin yani artık hayatın tam anlamıyla bir sahneye dönüşmüş durumda! Küçük bir aksilik bile seni içine çekiyor, dramatik bakışlar, küçük krizler, ve tabii ki, ‘bu kadarına da pes’ dediğimiz anlar! Her şeyi büyütme konusunda gerçekten ustasın. Bir yanlış anlaşılma, bir geç kalınan mesaj, hatta bir arkadaşıyla yapılan kısa bir konuşma bile senin için tam bir duygusal fırtınaya dönüşebilir. İnsanlar seni tanıdıkça, ne zaman bir ‘devrim’ yaratacağın, ne zaman büyük bir çıkış yapacağın konusunda tahmin yürütemiyorlar çünkü senin dramaların o kadar ani ve etkileyici! Ama buna rağmen seni seviyorlar çünkü bu abartılı tepkilerin aslında seni sen yapıyor. İnsanlar seni izlerken hem ‘acaba bir şey olacak mı?’ diye heyecanlanıyorlar, hem de ‘ne kadar eğlenceli’ diye düşünüyorlar. Hangi noktada duracağını bilmediğin için her an bir sürpriz seni bekliyor. Drama senin sahnen ve o sahnede ne zaman ne olacağını kimse bilemez, ama herkes izlemek için hazır.

Sen %15 drama queensin!

Sen %15 drama queensin yani çoğunlukla sakin, mantıklı ve hayatını çok da abartmadan yaşayan birisin, ama bazen küçük bir kıvılcım, seni hafifçe dramatize etmeye itiyor. Ne çok duygusal patlamalar ne de büyük krizler var, ama küçük bir aksilik ya da bazen beklenmedik bir durum seni biraz 'ehh, neden hep ben?' moduna sokabiliyor. Tam olarak drama demek zor, ama bazen en ufak bir şeyde yüzünde o ‘bunu nasıl başarabilirim?’ ifadesi beliriyor. Yine de, hemen toparlanıyorsun ve hayatına devam ediyorsun. İnsanlar seni genelde soğukkanlı ve dengeli buluyor, ama bazen o minik dramalarla hem eğlenceli hem de ilginç hale geliyorsun. Yani, dramayı tamamen dışarıda bırakmazsın, ama onu abartıp her anını bir ‘savaş’ haline de getirmezsin. İşte bu denge seni rahatça kabul edilebilir ve genellikle sevimli kılıyor!

Sen %40 drama queensin!

Sen %40 drama queensin yani genelde sakin ve kontrollüsün, ama bazen en küçük şeyde bile hafif bir dramayı abartmadan yapamıyorsun. Her şey yolunda gibi gözükse de, bir aksilik veya beklenmedik bir durum seni biraz duygusal bir tepkimeye sokabiliyor. O %40’lık drama, seni biraz daha renkli, daha dikkat çekici kılıyor ama ne abartıya kaçıyorsun ne de her anını dramatize ediyorsun. Bazen bir mesaj geç kalır, bir plan iptal olur ya da bir şey istediğin gibi gitmez, ve o an sanki bütün dünya senin etrafında dönmüyormuş gibi hissediyorsun. Ama hemen toparlanıp, hayatına devam ediyorsun. İnsanlar seni genelde dengede ve neşeli buluyor, ama o anlık küçük patlamalarınla da kimse seni sıkıcı olarak görmüyor. Biraz drama, biraz sakinlik işte senin dengeyi bulduğun nokta bu. Her şeyin ortasında kalıyor ve çevrendekilere eğlenceli bir şekilde kendini gösteriyorsun.

Sen %60 drama queensin!

Sen %60 drama queensin yani drama dünyasında oldukça derin bir yolculuğa çıkmışsın, ama yine de tamamen aşırıya kaçmıyorsun. Küçük bir aksilik seni bazen derinden etkileyebiliyor, bir yanlış anlaşılma ya da beklenmedik bir durum hemen seni dramatik bir hale sokabiliyor. Ama ne yapalım, senin içindeki o drama ateşi kolay kolay söndürülemiyor! Bazen çevrendekiler ‘Aman Tanrım, şimdi ne olacak?’ diye endişelenirken, sen o duygusal zirveye doğru tırmanıyor ve sonra hızla toparlanıp gülümsüyorsun. İnsanlar seni tanıdıkça, her anın biraz tahmin edilemez olduğunu fark ediyorlar: bir anda çok sakin, diğer anda büyük bir tepkili olabiliyorsun. Ama bu halin, seni herkesin gözünde ilginç ve canlı kılıyor. Drama senin için bir oyun, ama o oyunun içindeyken hem eğlencelisin hem de zaman zaman fazlasıyla büyütülmüş bir durumun içinde buluyorsun kendini. Seninle bir gün asla sıkıcı geçmez!

Sen %85 drama queensin!

Sen %85 drama queensin yani hayatın tam anlamıyla bir sahneye dönüşmüş ve her anını izlemeye değer! Küçücük bir olay bile seni hızla duygusal bir fırtınaya sürüklüyor. Yanlış anlaşılmalar, bir arkadaşının sitemi, bir geç kalınan mesaj… Bunlar senin için birer büyük olay! Her şey biraz daha büyük, biraz daha dramatik, biraz daha 'bunu kimse anlamaz' türünde bir hal alıyor. Bazen çevrendekiler sana bakıp, 'Bu kadarı fazla değil mi?' diye düşünüyor, ama sonra hemen toparlanıp, 'Bir dakika, şimdi ne yapacak?' diye heyecanlanıyorlar. Senin için her şey bir tür hikaye, her an bir 'dram' anı. Ve işin komik yanı, bu dramaları yaratmak aslında seni bir şekilde eğlenceli kılıyor. İnsanlar seni izlerken hem hayretler içinde kalıyor, hem de seni tam olarak ne zaman patlayacak diye merak ediyorlar. Ama senin bu büyük tepkilerin ve dramatik bakışların senin doğal halin – o yüzden seni herkes bir şekilde seviyor. Kimse hayatında sıradan bir gün geçiremiyor çünkü seninle her şeyin biraz abartılı, biraz yüksek tempolu olduğu kesin!

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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