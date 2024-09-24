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Burcuna Göre Ruh Eşinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Burcuna Göre Ruh Eşinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğini Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 23:01

Burçlar ve sahip oldukları özellikler birçok şeyde belirleyici nokta olabiir...

Bu içerikte burcuna göre ruh eşinin sahip olması gereken özellikleri söylüyoruz!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Seç bakalım!

Senin ruh eşin: İletişime açık!

Koç burçları lider ruhlu insanlardır, tıpkı senin gibi! Lider ruhları sebebiyle koç burçları hayat arkadaşlarını ararken, kendilerine uyum sağlayabilecek, yaptıklarını sorgulamadan onların yanında olabilecek kişilerle birlikte olabilirler. Rekabetçi bir ruha sahip olduğun için hayallerini destekleyecek, ne olursa olsun arkanda durabilecek bir ruh eşin olmalı. Senin için karşındaki kişinin güvenilir olması çok önemlidir, gizemden pek hoşlandığını söyleyemeyiz. Sen, aşkı çözmek değil her şeyin şeffaf olmasını istiyorsun. İmalı cümlelere falan gelemezsin...Senin ruh eşin iletişime açık biri olacak!

Senin ruh eşin: Sadakatli!

Bu hayatta senin için en önemli şeylerin başında güvenmek ve sadakat geliyor. Yanında olduğunda kendini güvende hissettiğin,  hiçbir şüphen olmadan ilişkini sürdürebileceğin bir kişi arıyorsun. Sen, şımartılmayı seviyorsun. Ruh eşin; sana hayran hayran bakan, hayatında olduğun için mutluluk duyan ve bunu sık sık dile getiren biri olmalı. Biraz keyif düşkünü müsün sanki? Ruh eşin sana bu yolda eşlik edebilecek, hareketlerini sorgulamayacak. Birlikte lüks tatillere çıkacak, farklı hobiler edinecek, kısacası hayatın tadını çıkaracaksınız!

Senin ruh eşin: Tutkulu!

Herkes, ikizler burcunun dengesiz ve kararsız oluşundan yakınır. Eğer söz konusu aşksa bundan bahsetmek mümkün değildir. İkizler, aşık olduğunda hiç olmadığı kadar net bir tavır takınır. Karşısındaki insanı sevdiğinde onun için her türlü zorluğa katlanır, onun için sevgiye giden yolda her şey mübahtır. Bu sebeple senin ruh eşinin de ilişkiye kendini adaması gerekir. Gözü senden başkasını görmeyecek ve hatta baktığı her yerde seni görecek... Sen, sonsuz sevgi ve tutkuyu arıyorsun. Senin ruh eşin senin her yönünü anlayacak, kararlarına saygı duyacak ve seni tamamlayacak!

Senin ruh eşin: Düşünceli!

Sen, duygusal ve hassas birisin. Senin için büyük ya da küçük fark etmez her konu önemlidir. Çabuk hayal kırıklığına uğrayan biri olduğun için zaman zaman moral bozuklukları yaşaman gayet normal. Moral bozukluğu yaşadığın anlarda, 'Canını buna mı sıkıyorsun?' cümlesi hiç hoşuna gitmiyor. Seni kaprisli görmeyecek, değer verdiğin şeylere olan bağlılığından şüphe duymayacak biri hayat arkadaşın olma şansını yakalayabilir. Sevgini, sadakatini mutlulukla izleyip, kaybetmemek için çaba harcayan biri... Hayal gibi değil mi? Var böyle insanlar 😉

Senin ruh eşin: Hırslı!

Sen; hırslı, çalışkan ve her zaman hedefe odaklanan birisin. Ruh eşinde de bu özelliklerin aynılarını arıyorsun. Seni dibe çekmeyecek, her zaman daha ileriye taşımak için çaba harcayacak, başarılarında her zaman yanında olacak biri senin ruh eşin olabilir! Hayat amacı senden farklı olan biri başarı hırsını anlamakta güçlük çekebilir ama sana benzer hırslı ve çalışkan bir ruh eşi seni çok iyi tamamlayacak. Aslan burçları, kendileriyle barışık ve kendilerini seven kişilerdir. Senin bu yönünü ve tavrını ukala bulmayacak, takdir edecek kişi senin ruh eşin olabilir!

Senin ruh eşin: Sabırlı!

Sen, aşırı derecede mükemmeliyetçi birisin. Yaptığın her şeyin, elini sürdüğün her nesnenin güzelleşmesini istediğin için kararsızlıklar yaşayabilirsin. Kararsızlıklarını ve mükemmeliyetçi yönünü sabırla karşılayacak kişi senin ruh eşin olabilir. Planlı hareket etme isteğine saygı duyacak ve planlarında sana yardımcı olabilecek biri hayatına mutluluk katabilir. Sen, tavsiye vermeyi seven biri olduğun için tavsiyelerini can kulağıyla dinleyecek, her anlattığını önemseyecek birini arıyorsun. Naif, ince ruhlu biri senin kalbinde taht kuracak!

Senin ruh eşin: Anlayışlı!

Senin için hayattaki en büyük öncelik huzur. Sen; kaos sevmeyen, sakin bir hayat yaşamayı fazlasıyla önemseyen birisin. Kavgalar ve yüzleşmeler hiçbir zaman hoşuna gitmez. Bu sebeple net kişiler seni mutlu edebilir. Övülmekten ve iltifattan hoşlanırsın, bunu bilip yerine getiren biri senin kalbini kazanabilir. Zaman zaman herkesten uzaklaşmak istediğinde saygı duyacak ve sana alan tanıyacak kişiyle hayatını paylaşmak için hevesleneceksin. Senin ruh eşin, hayat yolunda her alanda destek olacak, güçsüz hissettiğinde elini tutacak kişiyi hiçbir zaman kaybetmek istemeyeceksin!

Senin ruh eşin: İyi bir dinleyici!

Sen, zor zamanlar yaşadığında bunu kendi başına atlatmak değil sevdiklerin tarafından ilgi görmek istiyorsun. Zor zamanlarını desteksiz atlatmak seni çok daha fazla yıpratıyor. Birilerinin seni dinleyip anlaması bile sana çok iyi geliyor. Bu durum ruh eşinin iyi bir dinleyici olması gerektiğini gösteriyor. Seni keyifle dinleyip elini tutacak biri hayatına mutluluk getirebilir. Senin hayatın tutkuyla dolu olduğu için tutkuları olan insanlar sana çekici geliyor. Sanatsal bir ruha sahip olduğun için kendine has kişiler hoşuna gidebilir.

Senin ruh eşin: Enerjik!

Senin için ruh eşi demek hayatın her alanında ortak hareket edebileceğin biri olması anlamına geliyor. Sen anlayışlı bir ilişki istiyorsun ama yine de son sözün kendinde olmasından hoşlanıyorsun. İpleri senin eline veren bir kişi kalbini çalacaktır. Beraber farklı yerler keşfedip, sık sık değişik seyahatlere çıkabileceği birini bulduğunda Yay ruh eşini bulmuş demektir! Sen, oldukça hevesli ve heyecanlı bir insansın. Hevesini kırmadan, her an yanında olabilecek biri senin ruh eşin olabilir!

Senin ruh eşin: Açık fikirli!

Hayatı senin için daha kolay hale getirecek, destek olacak, güçlü ve karizmatik kişiler senin ruh eşin olabilir. Kendine fazlasıyla güveniyorsun fakat bu güveni başkalarından da görmek istiyorsun. Sen hırslı birisin ve hırslarını yargılamadan yanında olabilecek birini arıyorsun. Hayatın istediğin gibi gitmediğinde, etrafa donuk bakışlar attığında sana pozitiflik katabilecek kişiler ruh eşin olabilir. Zaman zaman fikirlerin konusunda inatçı olabilirsin, bu durumla yarışmayan, ikna etmeye çalışmayan biri ruh eşin olabilir!

Senin ruh eşin: Saygılı!

Sen, ruh eşini bulmak için birilerini tanımaktan çekinmeyen birisin. Farklı insanlarla tanışıp onlarla muhabbet etmek, farklı fikirler duymak hoşuna gidiyor. Bunu yapmak için zaman ayırmak senin için kaçınılmaz. Yalnızca, her ilişkine biraz önyargıyla yaklaşabiliyorsun. Bu duruma saygı gösterecek, seni anlamaya çalışacak kişiler senin ruh eşin olabilir. Aile kavramını çok önemsediğin için hem senin ailene, hem de kendi ailesine kibar yaklaşan biri senin için ideal!

Senin ruh eşin: İlgili!

Sen, gizemli olmayı ve gerçek düşüncelerini saklamayı seven birisin. Senin ruh eşin bu gizemi çözecek kadar sabırlı ve inatçı biri olmalı. Sen, gerçekten sevildiğin zaman şeffaf bir şekilde kendini gösteriyorsun. Ruh eşin; sevginin sonsuzluğundan korkmayacak, ilginden bıkmayacak biri olmalı. Balıkların sevgisi zaman zaman boğucu olabilir. İki tarafın da ortak bir noktada buluşabilmesi için ilgi görmekten ve göstermekten çekinmeyecek biri senin ideal ruh eşin olabilir!

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p.o.l.y

Senin ruh eşin: İletişime açık! Neredesin ruhum 😁

cansu ersan

Senin ruh eşin: Düşünceli!