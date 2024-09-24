Burcuna Göre Ruh Eşinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğini Söylüyoruz!

Herkes, ikizler burcunun dengesiz ve kararsız oluşundan yakınır. Eğer söz konusu aşksa bundan bahsetmek mümkün değildir. İkizler, aşık olduğunda hiç olmadığı kadar net bir tavır takınır. Karşısındaki insanı sevdiğinde onun için her türlü zorluğa katlanır, onun için sevgiye giden yolda her şey mübahtır. Bu sebeple senin ruh eşinin de ilişkiye kendini adaması gerekir. Gözü senden başkasını görmeyecek ve hatta baktığı her yerde seni görecek... Sen, sonsuz sevgi ve tutkuyu arıyorsun. Senin ruh eşin senin her yönünü anlayacak, kararlarına saygı duyacak ve seni tamamlayacak!