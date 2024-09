Burcuna Göre Ruh Eşinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğini Söylüyoruz!

Sen, aşırı derecede mükemmeliyetçi birisin. Yaptığın her şeyin, elini sürdüğün her nesnenin güzelleşmesini istediğin için kararsızlıklar yaşayabilirsin. Kararsızlıklarını ve mükemmeliyetçi yönünü sabırla karşılayacak kişi senin ruh eşin olabilir. Planlı hareket etme isteğine saygı duyacak ve planlarında sana yardımcı olabilecek biri hayatına mutluluk katabilir. Sen, tavsiye vermeyi seven biri olduğun için tavsiyelerini can kulağıyla dinleyecek, her anlattığını önemseyecek birini arıyorsun. Naif, ince ruhlu biri senin kalbinde taht kuracak!