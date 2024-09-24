24 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Eylül Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de geride bıraktığımız 10 yılda oldukça yaygın olan Bulgar kadın numarası ile dolandırma methodu artık geride kalmış gözüküyor. Hatay'da 34 yaşında Hilal Hüner isimli bir vatandaşı, 'Amerikan Ordusu'nda kadın çavuş' numarasıyla 24 bin lira dolandırdılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’da bir aracı durdurmak isteyen polislere silahla ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi sonrasında yaşanan çatışmada 12 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Serdar K. öldü, 19 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Muhammed E. ise yaralandı. Araçta bulunan diğer iki kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Geçmişte suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Kürşad Yılmaz, bebeğiyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 64 yaşında baba olan Yılmaz, bebeğine 'Devlet' ismini verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in gelmesi sonrasında Meclis’ten çıkarılan vergi paketiyle birçok kalemde vergi artışı yapılmıştı. Borsa işlemlerinden ve kripto para yatırımlarında da vergi alınacağı iddiası ise çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa ve kripto para ile ilgili vergi çalışmalarının olmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in anonim bir hesaptan kendisine müfredat tepkisi gösteren bir kişiyle yazışması dikkat çekti. Öğretmen olduğu düşünülen kişinin özür paylaşımını alıntılayan Bakan Tekin, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun…" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı eleştirdi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve çetesinin, Hitler gibi uluslararası koalisyonla durdurulması gerektiğini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı, bazı okullarda 40 dakika olan bir ders süresini 30 dakikaya indirecek. Bakanlıktan giden resmi yazı sonrası, İl milli eğitim müdürlükleri tarafından konuyla ilgili olarak çalışma başlatıldığı ve okulların belirlendiği belirtiliyor.
ABD’li bir kadın, İsviçre’nin Almanya ile sınırında bulunan bölgede intihar kapsülü içerisinde yaşamına son verdi. İlk kez kullanılan intihar kapsülü büyük tepki çekerken, olayla ilgili birçok kişi tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasının çok büyük bölümünde İsrail’in yaptığı katliama tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini dinleyen İsrail heyetinin o anları ise dikkatlerden kaçmadı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevrenin temiz kalması ve korunması için yapılan çalışmalardaki hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bugün ise Twitter hesabından “Bundan sonra Bolu’da yere çöp atmayı düşünen 10 kere daha düşünsün.” notuyla bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’da bu akşam saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Rümeysa Sert herkesi korkuttu. 9 yaşındaki kız çocuğu, kaybolduktan yaklaşık 3 saat sonra bulundu.
İstanbul’da kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ı silahla vurarak öldüren katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin toplam 19 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Zanlının, yaralama suçundan verilen adli kontrol şartını da ihlal ettiği ve karakola imza atmaya gitmediği belirtildi. Polis merkezi ise zanlının imzaya gelmediğini Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesinden sonra savcılığa bildirmiş.
26 suçtan kaydı olan polis katili Yunus Emre Geçti, gözaltına alınmıştı. Tüm Türkiye şehit Şeyda Yılmaz için yas tuttu. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan da Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi.
İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerinden olan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızını 6 yaşında “evlendirerek” istismara uğrattığı gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Gümüşel’in cezasını çok buldu ve “Bu ceza sebebiyle başımıza musibet çökecek” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın