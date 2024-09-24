Savcılığa Bildirilmemiş: Polis Katili Yunus Emre Geçti Adli Kontrol İçin İmzaya Gitmemiş
Savcılığa Bildirilmemiş: Polis Katili Yunus Emre Geçti Adli Kontrol İçin İmzaya Gitmemiş
İstanbul’da kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ı silahla vurarak öldüren katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin toplam 19 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Zanlının, yaralama suçundan verilen adli kontrol şartını da ihlal ettiği ve karakola imza atmaya gitmediği belirtildi. Polis merkezi ise zanlının imzaya gelmediğini Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesinden sonra savcılığa bildirmiş.
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İstanbul’da gözaltına alınmak isterken polisin silahını alan ve 27 yaşındaki polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tutuklanmıştı.
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Daha önce 19 suçtan kaydı bulunan katil zanlısı, çöp poşeti giydirilip mahkemeye hayvan izleme aracıyla götürmüştü.
DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın haberine göre, Yunus Emre Geçti, 19 Temmuz 2024’te kendisi hakkında verilen adli kontrol şartını da ihlal etmiş.
İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yaralama suçuna karışan Yunus Emre Geçti’ye 3 ay süreyle haftada iki kez karakola gidip imza vermesi şeklinde adli kontrol kararı vermiş. Hakimliğin verdiği karar sonrası Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi'ne İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 25 Temmuz tarihinde yazı gönderildi. Yazıda, adli kontrolün ihlal durumunun tutuklamaya sebep olabileceği, bu nedenle ihlal durumunda ivedi olarak müdürlüğe bilgi verilmesi ve her ay adli kontrolün devam ettiğine dair rapor gönderilmesi istendi.
Ancak katil zanlısı, bu süreçte adli kontrol kararını ihlal ederek karakola imza atmaya gitmedi. Buna karşılık polis merkezinin, bu durumu savcılığa bildirmediği öğrenildi.
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Adli kontrol ihlali, ancak Yunus Emre G.'nin polis Şeyda Yılmaz'ı vurması olayından sonra 23 Eylül tarihinde Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yazıyla bildirildi. Yazıda, şüphelinin imza atmaya gelmediği iletildi.
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