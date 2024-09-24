Savcılığa Bildirilmemiş: Polis Katili Yunus Emre Geçti Adli Kontrol İçin İmzaya Gitmemiş

İstanbul’da kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ı silahla vurarak öldüren katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin toplam 19 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Zanlının, yaralama suçundan verilen adli kontrol şartını da ihlal ettiği ve karakola imza atmaya gitmediği belirtildi. Polis merkezi ise zanlının imzaya gelmediğini Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesinden sonra savcılığa bildirmiş.