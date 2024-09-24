Dur İhtarına Ateşle Karşılık Verdiler: 18 Yaşında 12 Suç Kaydı Bulunuyor!
Dur İhtarına Ateşle Karşılık Verdiler: 18 Yaşında 12 Suç Kaydı Bulunuyor!
Ankara’da bir aracı durdurmak isteyen polislere silahla ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi sonrasında yaşanan çatışmada 12 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Serdar K. öldü, 19 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Muhammed E. ise yaralandı. Araçta bulunan diğer iki kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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İstanbul’da birçok suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis Şeyda Yılmaz’ı öldürdükten sonra yakalamıştı.
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“Suç makinelerinin” polisle çatıştığı bir olay da başkent Ankara’da yaşandı.
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler F.C.Ö. ile H.S., arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için ikazda bulundu. Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı.
Araçtakiler, polise ateş açtı. Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., hayatını kaybetti, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi.
Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ekipler kaçan diğer 2 kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.
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