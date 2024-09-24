Dur İhtarına Ateşle Karşılık Verdiler: 18 Yaşında 12 Suç Kaydı Bulunuyor!

Ankara’da bir aracı durdurmak isteyen polislere silahla ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi sonrasında yaşanan çatışmada 12 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Serdar K. öldü, 19 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Muhammed E. ise yaralandı. Araçta bulunan diğer iki kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.