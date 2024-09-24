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Bu Sefer Korkulan Olmadı: Diyarbakır’da Kaybolan Rümeysa Bulundu

Bu Sefer Korkulan Olmadı: Diyarbakır’da Kaybolan Rümeysa Bulundu

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 21:54

Diyarbakır’da bu akşam saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Rümeysa Sert herkesi korkuttu. 9 yaşındaki kız çocuğu, kaybolduktan yaklaşık 3 saat sonra bulundu.

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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın korkunç bir şekilde cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın korkunç bir şekilde cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Narin’in anne ile abisi dahil birçok aile üyesi tutuklanmıştı.

Narin’in anne ile abisi dahil birçok aile üyesi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da bu akşam saatlerinde bir kız çocuğunun daha kaybolması herkesi korkuttu.

Diyarbakır’da bu akşam saatlerinde bir kız çocuğunun daha kaybolması herkesi korkuttu.

9 yaşındaki Rümeysa Sert’ten okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi minik çocuğu aramaya başladı.

9 yaşındaki Rümeysa Sert’ten okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi minik çocuğu aramaya başladı.

Son olarak Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri ve Diclekent’in buluştuğu bölgede görülen Rümeysa, yaklaşık 3 saat kayıp olarak arandıktan sonra bulundu.

Son olarak Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri ve Diclekent’in buluştuğu bölgede görülen Rümeysa, yaklaşık 3 saat kayıp olarak arandıktan sonra bulundu.

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