Bu Sefer Korkulan Olmadı: Diyarbakır’da Kaybolan Rümeysa Bulundu
Bu Sefer Korkulan Olmadı: Diyarbakır’da Kaybolan Rümeysa Bulundu
Diyarbakır’da bu akşam saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Rümeysa Sert herkesi korkuttu. 9 yaşındaki kız çocuğu, kaybolduktan yaklaşık 3 saat sonra bulundu.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın korkunç bir şekilde cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
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Narin’in anne ile abisi dahil birçok aile üyesi tutuklanmıştı.
Diyarbakır’da bu akşam saatlerinde bir kız çocuğunun daha kaybolması herkesi korkuttu.
9 yaşındaki Rümeysa Sert’ten okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi minik çocuğu aramaya başladı.
Son olarak Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri ve Diclekent’in buluştuğu bölgede görülen Rümeysa, yaklaşık 3 saat kayıp olarak arandıktan sonra bulundu.
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