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Partnerinle Sen Hangi Film İkilisisin?

etiket Partnerinle Sen Hangi Film İkilisisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 22:01

Sizin aşkınız ve tarzınız hangi unutulmaz film ikilisine benziyor hiç düşündünüz mü? Sen bize ilişkini anlat, biz de kime benzediğinizi söyleyelim. E hazırsan haydi teste!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim...

2. Peki sizinki ilk görüşte aşk mıydı?

3. Peki sizin ilişkinizi farklı yapan ne?

4. Birlikteyken genellikle nerde vakit geçirirsiniz?

5. Peki sık sık kavga ediyor musunuz?

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6. Peki nerede yaşamak isterdin?

7. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?

8. Son olarak, birlikte yaşamak istediğiniz o evi seçer misin?

Holly Golightly ve Paul Varjak

Holly Golightly ve Paul Varjak

Sizin ilişkiniz unutulmaz filmlerden birine çok benziyor: Tiffany'de Kahvaltı! Siz gerçekten birbirinize büyük bir aşkla bağlısınız. Birbirinizden farklı olsanız da aranızdaki çekim çok değerli. Holly Golightly ve Paul Varjak da tıpkı sizin gibi zıt karakterlere sahip olsalar da birbirlerine karşı güçlü bir çekim hissederler. Zamansız bir aşk hikayesi sizinki!

Mia Wallace ve Vincent Vega

Mia Wallace ve Vincent Vega

Sizin ilişkiniz bir o kadar farklı ve çılgın ki benzeyeceğiniz tek çift var: Mia Wallace ve Vincent Vega! Pulp Fiction'ın dünyasına ait gibisiniz. Her zaman sınırları zorluyor, birbirinize olan sevginizi bambaşka şekilde gösteriyorsunuz. Quentin Tarantino'nun kült filminden Mia ve Vincent tıpkı sizin gibi sıra dışı ve gizemli bir çift olarak karşımıza çıkıyor. Birbirlerine karşı çekici hissediyorlar ve birlikte heyecan verici maceralara atılmaktan hoşlanıyorlar. E bu resmen sizsiniz!

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Mia ve Sebastian

Mia ve Sebastian

Sizin ilişkiniz oldukça inişli çıkışlı. Bir yandan çok romantiksiniz bir yandan da bambaşka hayatlar yaşıyorsunuz tıpkı La La Land'deki Mia ve Sebastian gibi. Aslında birbirinize çok iyi geliyorsunuz, yan yana olduğunuzda aşkınızla yapamayacağınız şey yok ama sizin de kafanız bazen bu ikili gibi karışıyor. Yine de aranızdaki aşk çok gerçek!

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