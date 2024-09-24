Partnerinle Sen Hangi Film İkilisisin?
Partnerinle Sen Hangi Film İkilisisin?
Sizin aşkınız ve tarzınız hangi unutulmaz film ikilisine benziyor hiç düşündünüz mü? Sen bize ilişkini anlat, biz de kime benzediğinizi söyleyelim. E hazırsan haydi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim...
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2. Peki sizinki ilk görüşte aşk mıydı?
3. Peki sizin ilişkinizi farklı yapan ne?
4. Birlikteyken genellikle nerde vakit geçirirsiniz?
5. Peki sık sık kavga ediyor musunuz?
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6. Peki nerede yaşamak isterdin?
7. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?
8. Son olarak, birlikte yaşamak istediğiniz o evi seçer misin?
Holly Golightly ve Paul Varjak
Mia Wallace ve Vincent Vega
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