Sıkıcı İlişkinizi Canlandıracak Aktiviteyi Söylüyoruz!
Sıkıcı İlişkinizi Canlandıracak Aktiviteyi Söylüyoruz!
İlişkiniz artık sizin için monoton olduysa o zaman bu ilişkiye biraz hareket katmak gerek! Bunun için yapılacak birçok aktivite var. Peki sizin ilişkinizi canlandıracak aktivite hangisi merak ediyor musunuz?
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1. Önce cinsiyetini sorarak başlayalım mı?
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2. Şimdi ne kadardır birliktesiniz onu da öğrenelim...
3. Boş zamanlarınızda genelde ne yapmaktan hoşlanırsınız?
4. Birlikte sık sık seyahat ediyor musunuz?
5. Peki en son ne zaman güzel bir yerde romantik yemek yediniz, hatırlıyor musunuz?
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