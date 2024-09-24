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Sıkıcı İlişkinizi Canlandıracak Aktiviteyi Söylüyoruz!

etiket Sıkıcı İlişkinizi Canlandıracak Aktiviteyi Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 23:46

İlişkiniz artık sizin için monoton olduysa o zaman bu ilişkiye biraz hareket katmak gerek! Bunun için yapılacak birçok aktivite var. Peki sizin ilişkinizi canlandıracak aktivite hangisi merak ediyor musunuz?

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1. Önce cinsiyetini sorarak başlayalım mı?

2. Şimdi ne kadardır birliktesiniz onu da öğrenelim...

3. Boş zamanlarınızda genelde ne yapmaktan hoşlanırsınız?

4. Birlikte sık sık seyahat ediyor musunuz?

5. Peki en son ne zaman güzel bir yerde romantik yemek yediniz, hatırlıyor musunuz?

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6. Doğada vakit geçirmek sizin için zevkli bir aktivite mi?

7. Birlikte en çok ne yapmayı seviyorsunuz peki?

8. Son olarak ilişkinizi 3 kelimeyle nasıl tanımlarsın diye soralım...

Yemek workshop'una katılmalısınız! 🍳🔪

Sizin en sevdiğiniz şey zaten yemek. Sürekli yeni yerleri keşfedip oranın yemeklerini denemek sizin favoriniz. Eee böyle bir zevkiniz varsa bunu neden eğlenceli hale getirmeyesiniz ki? Bu ortak ilgi alanınızı eğlenceli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz. Beraber bir yemek workshop'una katılıp birlikte kaliteli vakit geçirmeniz mümkün. Bu sayede hem birlikte vakit geçirebilir hem de en sevdiğiniz hobinize vakit ayırabilirsiniz.

Doğada kamp yapmalısınız! 🏕️🔥

Siz genelde evde takılıyorsunuz. Eee haliyle sıkılmanız doğal. Size yine ev konforunda bir aktivite lazım. Bizim size çift olarak önerimiz kamp yapmanız. Çıkın şöyle doğaya, bir nefes alın. Ne kadar iyi geldiğine şaşıracaksınız. Kamp aslında evde yaptığınız her şeyi yapabileceğiniz bir aktivite. Bu yüzden çift olarak size de çok uygun. Eee beklemeyin artık hadi, hemen kampa!

Dans dersleri almalısınız!

Siz aslında hareketli bir çiftsiniz ama bazen bu bile size sıkıcı gelebiliyor. O yüzden size iyi gelecek şey dans dersine katılmak. Çift olarak enerjinizi yükseltecek dans dersleriyle hem yakınlaşacak hem de kaliteli vakit geçireceksiniz. Sizin ilişkinizin dinamiklerine ve enerjisine uygun olan en iyi aktivite dans dersleri dersek yanılmayız herhalde!

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