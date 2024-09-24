Oyunculuk Yeteneğiyle Sık Sık Eleştirilen Hande Erçel, Ekranlara Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Hande Erçel, oyunculuğuyla sık sık eleştirilse de ülkenin en beğenilen isimlerinden biri. 2. Sayfa Official mikrofonlarına konuşan güzel oyuncu, yeni sezonda ekranlara dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Kaynak: 2. Sayfa Official