Canfeza ve Mahir'in Uyumuna Hep Birlikte Düştüğümüz Bir Gece Masalı'nın Son Bölümüne Yorum Yağdı!
Canfeza ve Mahir'in Uyumuna Hep Birlikte Düştüğümüz Bir Gece Masalı'nın Son Bölümüne Yorum Yağdı!
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, sezonun en yüksek reytingli dizilerinden biri olmayı başardı. Başta yaş farkı çok eleştirilse de ikilinin dizideki uyumları çok beğenildi.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı yeni sezonun şu ana kadarki en yüksek reytinglerini alan dizilerinden biri oldu.
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İkili arasındaki yaş farkı başta çok eleştirilse de dizinin yayınlanan ilk dört bölümüne bakarak söyleyebiliriz ki, sezonun en beğenilen çiftlerinden biri oldu!
Son bölümde aralarındaki aşkın daha görünür olması sebebiyle de izleyici adeta coştu!
Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
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