Kızıl Goncalar'da Ünlü Yazar Dücane Cündioğlu'nun Atatürk ve Tarikatlarla İlgili Sözüne Gönderme Yapıldı!
Kızıl Goncalar'da Ünlü Yazar Dücane Cündioğlu'nun Atatürk ve Tarikatlarla İlgili Sözüne Gönderme Yapıldı!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla önümüzdeki hafta izleyicisiyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre bu sezon konusu daha tempolu geçecek dizide, Dücane Cündioğlu'nun bir sözüne yer verildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Kızıl Goncalar 30 Eylül'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Cüneyd'in babası Vahit'in diziye dahil olmasıyla çok daha büyük kaoslarla karşı karşıya kalacağımız sezon finalinin ardından, yeni sezonun hızlı başlayacağına dair tanıtımlar izlemiştik.
Zeynep'in gelinlikle görülmesinin ardından evlendirildiği kişinin Vahit olduğu çıkarımı yapılmış, ardından peçeyle görülmesiyle de bu iddialar güç kazanmıştı.
Diziden gelen son tanıtımda dizinin Atatürkçü karakteri Levent'in "Tüm tarikatlar kapatılmalı" dedikten sonra kurduğu bir cümle dikkat çekti.
Öncelikle izlemeyenler için fragmanı şöyle bırakalım:
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