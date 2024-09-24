Kızıl Goncalar'da Ünlü Yazar Dücane Cündioğlu'nun Atatürk ve Tarikatlarla İlgili Sözüne Gönderme Yapıldı!

Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla önümüzdeki hafta izleyicisiyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre bu sezon konusu daha tempolu geçecek dizide, Dücane Cündioğlu'nun bir sözüne yer verildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş