Gelinim Mutfakta'da Gelinin Kaynanası Aslında Ablasıymış!
Gelinim Mutfakta'da Gelinin Kaynanası Aslında Ablasıymış!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programına gelin ve kaynana arasındaki ilişki damga vurdu. Kaynanasının aslında ablası olduğunu anlatan gelin Nazar, izleyicilere küçük çaplı şok yaşattı.
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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelin ve kaynana arasındaki ilişki matematik profesörlerini bile yordu.
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Yeni sezonunda Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Muttakta'ya katılan gelin Nazar ve kaynanası Cemile, aralarındaki akrabalık ilişkisi nedeniyle hem Hünel hem yarışmacıların mavi ekran vermesine neden oldu.
Kaynana Cemile, "Çok mantıksız bir şey. Kim ayrıldığı eşinin evlendiği kadının kardeşiyle, eski eşinin baldızıyla oğlunun evlenmesini ister ya? Bu benim hâlâ bir tarafımda yara kaldı." şeklindeki söylemleriyle tüm stüdyoyu soru işaretine boğdu.
Kaynanasının bu açıklamasının ardından söze giren Nazar, ablasının aslında kaynanası olduğunu söyledi ve eşiyle arasını kayınpederinin yaptığını belirtti.
Kaynana Cemile, "Türkiye'de hiç erkek kalmamış gibi gelip benim oğlumla evlenmesi tek suçu." dedi.
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