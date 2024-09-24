Eşi Beddua Etmişti: Esra Erol, Veysel'in Ölümü Arkasındaki Tesadüfü Açıkladı
Eşi Beddua Etmişti: Esra Erol, Veysel'in Ölümü Arkasındaki Tesadüfü Açıkladı
Geçtiğimiz sene Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikizleri olduğunu açıklamıştı. İkili programda yüzleşip boşanırlarken Esra Erol, Veysel'in ölümü arkasındaki şaşırtan tesadüfü açıkladı.
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Geçtiğimiz sene Esra Erol'a katılan Betül isimli kadın, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebeği olduğunu iddia etmişti.
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Yapılan DNA testi sonucu ikizlerden yalnızca birinin Veysel'den olduğu ortaya çıkmış ve bu durum tıp dünyasındaki sayılı olaydan biri olmuştu.
Bu olayın ardından Betül ve Veysel'in boşanmasını sağlayan Erol, geçtiğimiz günlerde Veysel'i hatırlatarak sokak ortasında ölü bulunduğunu açıklamıştı.
Son programında yine Veysel'in ölümüne değinen Esra Erol, Veysel'in 21 Eylül tarihinde öldüğünün altını çizip ardından geçtiğimiz sene 21 Eylül'de Betül ve Veysel'in programında olduğunu belirtti.
Betül'ün Veysel'e "Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar" şeklinde beddua etmesiyle Veysel'in akrabaları Betül'ü suçlarlarken Esra Erol, Betül'ün bu bedduayı Veysel'in ölümünden tam 1 yıl önce ettiğini açıkladı.
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"Bu arada asıl tesadüfü söylemeliyim. Betül 'Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar' cümlesini kurduğunda o tarih 21 Eylül 2023. Veysel'in hayatını kaybettiği tarih ise 21 Eylül 2024."
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