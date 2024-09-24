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Kör Nokta Dizisinde Rabia Soytürk'ün Tokat Atma Sahnesi Dalga Konusu Oldu

Kör Nokta Dizisinde Rabia Soytürk'ün Tokat Atma Sahnesi Dalga Konusu Oldu

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 11:57

atv'de başlayan Kör Nokta dizisinin başrollerinde Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz bulunuyor. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide Soytürk'ün Şaşmaz'a tokat attığı sahne dalga konusu oldu.

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İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytük'ün başrollerini paylaştığı Kör Nokta, atv'nin yeni sezon için iddialı dizilerinden biri.

İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytük'ün başrollerini paylaştığı Kör Nokta, atv'nin yeni sezon için iddialı dizilerinden biri.

Aslım ve Cihan karakterlerinin yüzleşme yaşadığı sahnede Aslım'ı canlandıran Rabia Soytürk'ün tokat atarken kendine geçmesi ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturttu.

Aslım ve Cihan karakterlerinin yüzleşme yaşadığı sahnede Aslım'ı canlandıran Rabia Soytürk'ün tokat atarken kendine geçmesi ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturttu.

Söz konusu sahnede durmadan tokat atan Soytürk'ün performansı haliyle dalga konusu olurken o sahneye Hint dizisi benzetmesi yapıldı.

Söz konusu sahnede durmadan tokat atan Soytürk'ün performansı haliyle dalga konusu olurken o sahneye Hint dizisi benzetmesi yapıldı.

İşte o sahne:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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