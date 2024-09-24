Kör Nokta Dizisinde Rabia Soytürk'ün Tokat Atma Sahnesi Dalga Konusu Oldu
Kör Nokta Dizisinde Rabia Soytürk'ün Tokat Atma Sahnesi Dalga Konusu Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytük'ün başrollerini paylaştığı Kör Nokta, atv'nin yeni sezon için iddialı dizilerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslım ve Cihan karakterlerinin yüzleşme yaşadığı sahnede Aslım'ı canlandıran Rabia Soytürk'ün tokat atarken kendine geçmesi ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturttu.
Söz konusu sahnede durmadan tokat atan Soytürk'ün performansı haliyle dalga konusu olurken o sahneye Hint dizisi benzetmesi yapıldı.
İşte o sahne:
Gelen tepkiler de burada:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın