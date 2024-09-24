Cüneyd ve Zeynep'in Karşılaştığı Kızıl Goncalar Fragmanı Heyecan Yarattı
Cüneyd ve Zeynep'in Karşılaştığı Kızıl Goncalar Fragmanı Heyecan Yarattı
NOW'ın beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar 30 Eylül Pazartesi günü 2. sezonuyla geliyor. 2. fragmanı yayınlanan Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep'i beklenen karşılaşması yaşanırken izleyiciler fragmana yorum yağdırdı.
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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar 2. sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.
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Vahit'in başına geçtiği dergahta işlerin daha da karmaşık ve karanlık bir hal aldığını gördüğümüz ilk fragman büyük heyecan yaratırken Kızıl Goncalar'dan 2. fragman gecikmeden geldi.
Levent'in Vahit'e karşı savaş açtığı fragman bomba gibi bir bölümün sinyallerini verirken Cüneyd ve Zeynep'in karşılaştığı sahnede hepimiz şoke olduk.
İkili arasındaki ilişkinin ne yöne ilerleyeceği Kızıl Goncalar izleyicilerini meraklandırırken söz konusu karşılaşmanın meşhur salıncak yanında olması "Yeni salıncak sahnesi mi gelecek?" dedirtti.
İşte Kızıl Goncalar'ın yeni sezon 2. fragmanı:
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Gelen tepkiler de burada:
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