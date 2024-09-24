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Ünlü Senarist Eda Tezcan, Yazmaktan En Keyif Aldığı Dizi Çiftini Açıkladı!

Ünlü Senarist Eda Tezcan, Yazmaktan En Keyif Aldığı Dizi Çiftini Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 23:38

Aşk Yeniden, Kalp Atışı, Hercai, Bir Gece Masalı gibi dizilerin ünlü senaristi Eda Tezcan, yazdığı diziler arasındaki favori çiftini açıkladı!

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Son yılların en sevilen dizileri arasında yer alan Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, Kalp Atışı, Hercai, Bir Gece Masalı gibi dizilerin senaristi Eda Tezcan'ı illaki duymuşsunuzdur!

Son yılların en sevilen dizileri arasında yer alan Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, Kalp Atışı, Hercai, Bir Gece Masalı gibi dizilerin senaristi Eda Tezcan'ı illaki duymuşsunuzdur!

Yayınlandıkları döneme damga vuran tüm bu dizileri yazan Tezcan, yeni sezona hızlı bir giriş yapan Bir Gece Masalı'yla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Yayınlandıkları döneme damga vuran tüm bu dizileri yazan Tezcan, yeni sezona hızlı bir giriş yapan Bir Gece Masalı'yla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Vee bir senaristin yazdığı diziler arasında en keyif aldığı hangisiydi diye merak ederseniz işte yanıtı. Ünlü senarist bu sezon için hazırladığı Canfeza ve Mahir çiftinin favorisi olduğunu açıkladı.

Vee bir senaristin yazdığı diziler arasında en keyif aldığı hangisiydi diye merak ederseniz işte yanıtı. Ünlü senarist bu sezon için hazırladığı Canfeza ve Mahir çiftinin favorisi olduğunu açıkladı.

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