Burcuna Göre Kaç Çocuğun Olacak?

Koç burçları, doğaları gereği enerji dolu ve bağımsız kişiliklere sahiptirler. Her zaman hareket halinde olmayı seven, durmaksızın enerji patlamaları yaşayan bu burç, hayatın her alanında olduğu gibi aile yaşamında da oldukça aktiftir. Bu nedenle, birkaç çocuk sahibi olmaları hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü onlar için hareket, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bağımsızlık, Koç burçlarının en belirgin özelliklerinden biridir. Kendi kararlarını kendileri almayı, hayatlarının kontrolünü elinde tutmayı severler. Bu özellikleri, onları güçlü ve kararlı kılar. Ancak bu bağımsızlık aynı zamanda onların çocuklarına da öğretmek istedikleri değerlerdendir. Koç burçları, çocuklarının da kendileri gibi güçlü, bağımsız ve enerjik bireyler olmasını isterler.