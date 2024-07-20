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Burcuna Göre Evleneceğin Kişinin Mesleği Ne?

Burcuna Göre Evleneceğin Kişinin Mesleği Ne?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 10:01

Burcun, evleneceğin kişinin mesleğini ortaya çıkarıyor!

Gelin birlikte bakalım!

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Burcunu seçer misin?

Aktif ve yönetici roller!

İş adamı/İş kadını, asker, sporcu, lider pozisyonları gibi...

Stabil ve pratik meslekler!

Bankacı, mühendis, şef, sanatçı, bahçıvan gibi...

İletişim odaklı ve çok yönlü meslekler!

Yazar, öğretmen, gazeteci, satıcı, iletişim uzmanı gibi...

Duygusal ve koruyucu meslekler!

Aşçı, öğretmen, psikolog, ev sahibi, denizci gibi...

Gösterişli ve yaratıcı meslekler!

Aktör, yönetici, moda tasarımcısı, lider pozisyonları gibi...

Analitik ve detay odaklı meslekler!

Doktor, mühendis, muhasebeci, editör, araştırmacı gibi...

Dengeci ve estetik değerlere sahip meslekler!

Sanatçı, diplomat, moda danışmanı, hukukçu gibi...

Derinlik ve entelektüel odaklı meslekler!

Dedektif, cerrah, bilim insanı, psikolog gibi...

Özgür ruhlu ve keşifçi meslekler!

Yayıncı, gezgin, filozof, avukat gibi...

Kariyer odaklı ve sorumluluk gerektiren meslekler!

CEO, yönetici, politikacı, mühendis gibi...

Yenilikçi ve toplumsal fayda sağlayan meslekler!

Bilim insanı, mucit, teknoloji uzmanı, aktivist gibi...

Duygusal ve yaratıcı meslekler!

Sanatçı, ruhsal danışman, balıkçı, veteriner gibi...

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