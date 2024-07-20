Burcuna Göre Evleneceğin Kişinin Mesleği Ne?
Burcuna Göre Evleneceğin Kişinin Mesleği Ne?
Burcun, evleneceğin kişinin mesleğini ortaya çıkarıyor!
Gelin birlikte bakalım!
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Burcunu seçer misin?
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Aktif ve yönetici roller!
Stabil ve pratik meslekler!
İletişim odaklı ve çok yönlü meslekler!
Duygusal ve koruyucu meslekler!
Gösterişli ve yaratıcı meslekler!
Analitik ve detay odaklı meslekler!
Dengeci ve estetik değerlere sahip meslekler!
Derinlik ve entelektüel odaklı meslekler!
Özgür ruhlu ve keşifçi meslekler!
Kariyer odaklı ve sorumluluk gerektiren meslekler!
Yenilikçi ve toplumsal fayda sağlayan meslekler!
Duygusal ve yaratıcı meslekler!
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