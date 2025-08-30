Burcuna Göre Hangi Türk Yemeğisin?
Bazıları kıymalı börek gibi her ortamda sevilir. Bazıları ise acılı Adana iddialı, baskın ve unutulmaz!
Peki sen? Burcuna göre hangi Türk yemeğini temsil ediyorsun? Astrolojiyle damak zevkini birleştirdik ve ortaya lezzet dolu bir test çıktı! Kimi zaman duygusal bir sütlaç, kimi zaman sabırsız bir lahmacun olabilirsin.
Burcunu seçer misin?
Adana Kebap
Etli Ekmek
Çiğ Köfte
Yaprak Sarma
Hünkar Beğendi
İskender
Tantuni
Mantı
Tandır Kebabı
İçli Köfte
Yağlama
Çökertme Kebabı
