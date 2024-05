'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin karakterlerinden biri olan Leyla Taylan'sın. Leyla, aşk acısını eğlenceye ve yeni insanlara adayarak hafifletmeye çalışan bir kadın. Ancak, en beklenmedik anlarda, aklının ve kalbinin hala eski sevgilisinde olduğunu fark ediyor. Bu durum, onunla yüzleşmek zorunda kalmasına neden oluyor. Leyla, güçsüzlüğe asla yer vermeyen bir karakter. Onun hayat felsefesinde, zorluklarla başa çıkmak ve her durumda ayakta kalmak var. Bu yüzden, ne olursa olsun, her zaman dimdik ayakta durmayı başarıyor. Bir yandan da Leyla, flörtöz bir kişiliğe sahip. Yeni insanlarla tanışmayı, onlarla keyifli zaman geçirmeyi seviyor. Ancak, duygularını saklama konusunda da oldukça başarılı. Kimseye iç dünyasını tam anlamıyla açmayan Leyla, bu sayede her zaman gizemli ve çekici bir hava yaratmayı başarıyor. İşte karşınızda, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin en renkli karakterlerinden biri, Leyla Taylan! Onunla geçireceğiniz her an, size yeni bir heyecan, yeni bir macera vaat ediyor.