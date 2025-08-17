Burcuna Göre Hangi Burçları Delirttiğini Açıklıyoruz!

Her burcun bir zayıf noktası vardır... ama ya senin burcun, başka burçların sinir uçlarına doğrudan temas ediyorsa?

Bazı insanlar gelir hayatımıza huzur getirir, bazılarıysa... biraz kaos. Ama kabul edelim: o kaosun başrolünde bazen biz olabiliriz. Bu testte burcuna göre, en çok hangi burçları “delirttiğini” ortaya çıkarıyoruz.