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Burası Sizin Alanınız: Mutfakta Olmayı Sevdirecek 10 Dizi Önerisi

etiket Burası Sizin Alanınız: Mutfakta Olmayı Sevdirecek 10 Dizi Önerisi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 19:01

Dizilerin hayatımızdaki yeri ve etkisi tartışılamaz. Eğer ki kendi ilgi alanımıza hitap eden diziler bulursak onları sarıp sarmalamak istiyoruz. Eğer ki yemek yapmayı veya yemeyi seviyorsanız bu dizi önerilerimiz size çok iyi gelecek!

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1. The Bear (2022 - )

IMDb: 8,6/10

Abisinin ölümünden sonra aile restoranını yönetmeye karar veren Carmen, oldukça yetenekli bir şeftir. Bu yetenekli şef daha önce oldukça başarılı yerlerde çalışmıştır ve şimdi daha küçük bir yerde ve birbiriyle oldukça uyumsuz görünen çalışanlarıyla restoranı iyiye götürmek zorundadır.

2. Gentefied (2020-2021)

IMDb: 7,4/10

Morales ailesinin sahip çıkması gereken bir geleneği vardır. Bu geleneğe sahip çıkma işi üç kuzene kalmıştır. Üç kuzen dedelerinden kalan taco dükkanını kurtarmaya ve hayallerinden peşinden koşmaya karar verir.

3. Young & Hungry (2014-2018)

IMDb: 7,3/10

Genç ve yakışıklı bir iş insanı, kendisine yemek yapması için bir aşçı tutar. Bu aşçı, heyecanlı ve sakar bir kadın olan Gabi'dir. Gabi, aşçı olmasının yanı sıra aynı zamanda blogger'dır da.

4. Friends (1994-2004)

IMDb: 8,9/10

Friends dizisinin konusunu anlatmaya gerek bile yok, çünkü bilmeyen yoktur. Ancak bu dizinin yemeği sevdiren yanı, Monica ve Joey ile bağlantılı. Aşçı olan Monica, her özel günde arkadaşlarına mükemmel bir sofra hazırlar; Joey ise yemeğe olan aşkıyla karnımızı her an acıktırır.

5. Girlmore Girls (2000-2007)

IMDb: 8,2/10

Yemek yapamayan anne kızın atıştırmalıklarla geçen hayatı bizim iştahımızı açıyor. Luke'un restoranında geçen kahvaltıdan akşam yemekleri, evde birlikte yapılan sinema geceleri...

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6. Desperate Housewives (2004-2012)

IMDb: 7,6/10

Desperate Housewives'ın iştah açan yanı, Bree isimli karakterden geçiyor. Bree, her anında yemek yaparak stres atan bir kadındır. Yemek yapma isteği onun için bir hobi olmaktan çıkarak profesyonel bir işe dönüşür.

7. The Big Bang Theory (2007-2019)

IMDb: 8,2/10

Birbirinden zeki insanlar aynı arkadaş grubundadır ve bir gün karşılarına taşınan Penny ile taşınınca hayatları çok daha renkli bir hal alır. Sheldon ve Leonard, hem Penny hem de arkadaşlarını çağırarak düzenli olarak Çin mutfağından yemekler söylerler.

8. 2 Broke Girls (2011-2017)

IMDb: 6,6/10

Max, zar zor geçinen bir garsondur. Bir gün yolu hayatı boyunca hiç parasızlığın ne demek olduğunu bilmeyen Caroline ile kesişir. İkili birlikte ortak hayaller kurarak cupcake işine girerler.

9. Emily in Paris (2020 - )

9. Emily in Paris (2020 - )

IMDb: 6,9/10

Emily, pazarlama yöneticisi olarak Fransa'ya transfer edilir ve bir anda kendisini Paris'te bulur. Paris'teki hayata uyum sağlama aşamasında Gabriel ona yardımcı olur. O da Gabriel'in leziz yemeklerinin çekimlerini yapar.

10. Julia (2022 - )

10. Julia (2022 - )

IMDb: 8,3/10

Julia Child, Amerikalıların yemek hakkındaki görüşlerini değiştirmeyi başarmış başarılı bir şeftir. Julia dizisi, Julia Child'ın bu başarılı yolculuğunu anlatarak insanı mutfağa girmek için de teşvik ediyor.

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