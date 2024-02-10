Burası Sizin Alanınız: Mutfakta Olmayı Sevdirecek 10 Dizi Önerisi
Burası Sizin Alanınız: Mutfakta Olmayı Sevdirecek 10 Dizi Önerisi
Dizilerin hayatımızdaki yeri ve etkisi tartışılamaz. Eğer ki kendi ilgi alanımıza hitap eden diziler bulursak onları sarıp sarmalamak istiyoruz. Eğer ki yemek yapmayı veya yemeyi seviyorsanız bu dizi önerilerimiz size çok iyi gelecek!
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1. The Bear (2022 - )
2. Gentefied (2020-2021)
3. Young & Hungry (2014-2018)
4. Friends (1994-2004)
5. Girlmore Girls (2000-2007)
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6. Desperate Housewives (2004-2012)
7. The Big Bang Theory (2007-2019)
8. 2 Broke Girls (2011-2017)
9. Emily in Paris (2020 - )
10. Julia (2022 - )
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