Bulaşık Makinesine Atmaman Gereken 11 Eşya

Yıkamaya en çok üşendiğimiz şeylerden biri de mutfakta çoğu zaman elimiz kolumuz olan o plastik saklama kapları... Makinede yüksek ısıda eriyip yamulabilir, şekil değiştirip kapağı bile oturmaz hale gelebilirler. Ayrıca bazı plastikler, deterjan kalıntılarını içinde tutarak hem kötü kokulara hem de sağlık açısından riskli bir duruma neden olabilir. Eğer plastik kaplarının sağlam kalmasını istiyorsan düşük ısıda elde yıkamak en güvenli yol. Ya da daha sağlıklı bir şekilde cam saklama kaplarına geçiş yaparak yıkama konusunda da rahata erişebilirsin.