Bugün İndirimde Neler Var? Monster Bilgisayarlardan Yves Rocher Ürünlerine 5 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Monster Bilgisayarlardan Yves Rocher Ürünlerine 5 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.09.2025 - 12:39

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 5 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Monster bilgisayarlardan filtre kahvelere pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 05.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Oral-B Ağız Sağlığı Merkezi Ağız Duşu, diş ve diş etlerinizin sağlığını destekleyen pratik bir cihaz.

Su basıncı ayarları ve özel başlıkları sayesinde, plak ve yiyecek artıklarını etkili şekilde temizlerken ağız hijyeninizi üst seviyeye taşıyor.

Oral-B Ağız Sağlığı Merkezi Ağız Duşu

Kullanıcı yorumu;

Biraz gürültülü, kablolu ve büyük olması dışında bir problem yok. Gerçekten de çok iyi bir temizlik yapıyor. Oral-B elektrikli diş fırçam olmasına rağmen bu ağız duşu sayesinde fırçanın ulaşamadığı yerler de temizleniyor.

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia

Hem Harry Potter hayranları hem de LEGO tutkunları için favoriniz olacak bir set. Yaratıcı yapım deneyimi sunarken, minifigür ve detaylı tasarımıyla koleksiyonunuza keyifli bir dokunuş katacak.

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia

KAHVE DUNYASI Filtre Kavrulmuş Çekirdek

Taptaze kavrulmuş çekirdekleriyle kahve tutkunlarının favorisi olacak bir seçenek. Evde veya ofiste öğütüp demlediğinizde, zengin aroması ve dengeli tadıyla her yudumda kahve keyfini en üst seviyeye taşıyor.

Filtre Kavrulmuş Çekirdek

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Yanmaz Yapışmaz Silikon Spatula Seti, mutfakta hem şık hem de pratik bir yardımcı.

Yüksek ısıya dayanıklı ve yapışmaz yapısıyla yemekleri kolayca karıştırmanızı sağlarken, modern tasarımıyla mutfağınıza renk katıyor.

Sepete özel fiyatı 264,03 TL

Linki burada

Neo Vista Mantar Model Retro Masa Lambası

Dekorunuza nostaljik bir hava katarken sıcak ışığıyla keyifli bir ortam yaratacak. Hem şık tasarımı hem de indirim fırsatıyla kaçırılmayacak bir parça.

Sepete özel fiyatı 343,40 TL.

Neo Vista Mantar Model Retro Masa Lambası

Aydınlatmalarda %50 ye Varan Fenomen İndirimler

Monster HUMA H4 V5.2 Black Intel Core i7

Güçlü performansı ve şık tasarımıyla hem günlük kullanımda hem de yoğun iş temposunda yanınızda. Intel Core i7 işlemcisi ve yüksek hız sunan donanımıyla verimli çalışmayı kolaylaştırırken, hafif ve modern tasarımıyla da her yere rahatça taşınabiliyor.

Sepete özel fiyatı 32.088,15 TL.

Monster HUMA H4 V5.2 Black Intel Core i7

monster bilgisayarlarda sepette %10 indirime ek net %5 indirim

Mugo Okula Dönüş Paketi

MUGO sırt çantası ve bilgisayar çantası, okula dönüş için hem şık hem de kullanışlı bir fırsat. Geniş iç hacmi ve pratik bölmeleriyle eşyalarınızı düzenli tutarken, sağlam yapısıyla günlük kullanımda uzun süre size eşlik edecek. 

%60 indirim oranıyla fiyatı  1,219.20 TL.

Okula Dönüş Paketi

Afra Kadın Bornoz İndigo Mavi

Rahat kalıbı sayesinde konforlu kullanım sunarken, indigo mavisinin zarif tonu da şıklığınızı tamamlıyor. Hem günlük kullanım hem de özel bir hediye için ideal.

%25 indirim oranıyla fiyatı 1,012.50 ₺

Afra Kadın Bornoz İndigo Mavi

GOOD NIGHT

Yaşam kalitesinin sırrı, iyi ve derin bir uykudan geçer. Good Night, 11 özel etken maddeyi ideal dozlarda bir araya getirerek uykuya daha kolay dalmanıza ve dinlenmiş uyanmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmış.

%40 indirim oranıyla fiyatı 299 TL.

GOOD NIGHT

Trendyol’un marka işbirliği kapsamında Yves Rocher tüm cilt bakım ürünlerinde %25 indirim fırsatı sizi bekliyor.

Yves Rocher Karma/Yağlı Cilt Nemlendirici Krem, çinko ve salisilik asit içeren Sebo Active Clear botanik kompleksiyle cildin yağ dengesini düzenlemeye yardımcı olur.

Yves Rocher

Bargello'da ikinci For Ever Edition parfümlerde %50 indirim!

Bargello 384 Kadın 50 ml Parfüm EDP, çiçeksi notalarıyla feminen ve zarif bir koku deneyimi sunuyor. Gün boyu ferah ve etkileyici bir iz bırakırken, şık şişesiyle hem kullanım hem de hediye için ideal bir seçenek.

1000 TL'ye 100 TL İndirim Kuponu Fırsatı!

Bargello

English Home Limonchello Seramik Kahvaltı Takımı

Dayanıklı seramik yapısı ve şık tasarımıyla kahvaltı keyfini daha özel hale getirirken, 6 kişilik setiyle aile ve misafirler için ideal bir seçenek sunuyor.

English Home Limonchello Seramik Kahvaltı Takımı

