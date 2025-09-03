onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 3 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Bugün İndirimde Neler Var? 3 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.09.2025 - 18:03 Son Güncelleme: 03.09.2025 - 18:32

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 3 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 03.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro 2'li Siyah ve Lila Avantaj Paketi

Günlük kullanıma uygun bu avantajlı set, diş plağını etkili şekilde temizleyerek ağız sağlığınızı destekliyor.

Linki burada.

Parlak tabaklar ve mis gibi kokan bardaklar için Finish Platinum avantajlı paket indirimde!

%33 indirimle burada sizi bekliyor.

Kuaför kalitesini evinize taşıyın!

Güçlü motoru ve farklı ısı ayarlarıyla saç şekillendirmeyi pratik ve hızlı hale getiren Powertec fön makinesi, 519 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

Linki burada.

4 yaş ve üzeri çocuklar için hem eğlenceli hem de geliştirici bir set!

Çocukların hayal gücünü ve motor becerilerini destekleyen LEGO Classic setiyle sınırsız yaratıcılığı keşfetmenin tam zamanı!

Linki burada.

Alüminyum ve alkol içermeyen formülüyle gün boyu ferahlık!

Doğal içerikleriyle öne çıkan The LifeCo roll-on, 208,94 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

Linki burada.

Doğal ve sağlıklı atıştırmalıklar şimdi çok daha avantajlı!

Wefood ürünlerinde %45’e varan sepet indirimini kaçırmayın.

Linkini buraya bıraktım.

Geniş bölmeleriyle günlük kullanımda konfor sağlayan Mugo sırt çantası %60 indirimle öne çıkıyor.

Linkini buraya bıraktım.

Çocuklar için hem sağlıklı hem lezzetli bir atıştırmalık!

%25 indirimiyle burada sizi bekliyor.

Plastik şişesiz, doğa dostu ve temiz içerikli!

MDZN10 kodu ile ekstra %10 indirim fırsatıyla saç ve cilt bakımını daha doğal hale getirin.

Linkini buraya bıraktım.

Yumuşacık kumaşı ve sevimli tasarımıyla çocukların favorisi olacak bir bornoz!

Banyodan sonra konforu ve şirinliği bir arada sunuyor.

%25 indirimle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

