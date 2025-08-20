onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.08.2025 - 14:49 Son Güncelleme: 20.08.2025 - 14:50

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 20 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Columbia markasından PS5 soğutucu organizatöre kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 20.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Günün fırsatları arasında öne çıkan ilk ürün: Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid Jacket

Soğuk havaların kurtarıcısı olacak Columbia mont, hem şık hem de fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor. Outdoor kombinlerinin vazgeçilmezi olacak.

%42 indirimle burada sizi bekliyor.

Columbia Peakfreak II Mid Outdry Leather Kısa Bot

Doğa yürüyüşlerinde konfor arayanlara özel tasarlanmış bu ayakkabı, dayanıklılığı ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Şu anda indirimde! 

Linkini buraya bıraktım.

Müzik keyfini her yerde yaşamak isteyenler için JBL’in hafif ve güçlü kulaklığı bugün avantajlı fiyatıyla seni bekliyor.

JBL C100SI Kulaklık 379 TL indirimli fiyatıyla kablolu kulaklıktan vazgeçemeyenleri burada bekliyor.

O kadar iyi ki alalı baya oldu çok memnunum benim gibi kablolu kulaklık severler kaçırmasın.

Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör

Oyun severler için düzeni sağlamak artık çok kolay! Hem soğutucu özelliğiyle performansı artırıyor hem de kulaklık ve kollar için şık bir organizer.

İndirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve keyfini ikiye katlayacak bu zarif fincan seti, indirimli fiyatıyla bugün sepetlerde yerini alıyor.

Linkini buraya bıraktım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Evde rahatlığın anahtarı!

Pamuklu yapısı ve şık ekose deseniyle uyku ve dinlenme saatlerini daha konforlu hale getiriyor.

399,49 TL indirimli fiyatıyla buradan satın alabilirsiniz.

Günlük şıklığı kolayca yakalamak isteyen erkekler için ideal bir seçim.

Günlük şıklığı kolayca yakalamak isteyen erkekler için ideal bir seçim.

Hem casual hem de ofis stiline uyumlu.

U.S. Polo Assn. satıcılı seçili ürünlerde 200 TL ve üzerine %30 indirim ile 594 TL'den satın alabilirsiniz.

Linki burada.

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak bu hafif ve zarif elbiseyi indirimli fiyatıyla hemen sepete ekleyebilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

Penti ürünlerinde 2. ürüne %50 fırsatını kaçırmayın👇🏽

Linki burada.

U.S. Polo Assn. tişörtlerde net %50 indirime ek 1 alana 1 bedava fırsatı da günün ilgi çeken indirimlerin biri.

Aradığım indirim diyorsanız sizi buraya alalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sağlıklı beslenmeyi hayatının bir parçası yapanlar için dev fırsat! %45 indirimle güne enerjik başlamanın en kolay yolu.

Linkini buraya bıraktım.

Mjcare Refresh Brazilian Mask - Yatıştırıcı, Nemlendirici ve Aydınlatıcı Özel Bölge Maskesi 3'lü

Mjcare Refresh Brazilian Mask - Yatıştırıcı, Nemlendirici ve Aydınlatıcı Özel Bölge Maskesi 3'lü

Nemlendirici ve ferahlatıcı etkisiyle bu maske seti bugün %35 indirimli.

Linki burada.

Sade ve zamansız tasarımıyla dolabında mutlaka olması gereken hoodie, bugün %60 indirimle kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Linki burada.

