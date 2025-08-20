Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 20 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Columbia markasından PS5 soğutucu organizatöre kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 20.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Günün fırsatları arasında öne çıkan ilk ürün: Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid Jacket
Columbia Peakfreak II Mid Outdry Leather Kısa Bot
Müzik keyfini her yerde yaşamak isteyenler için JBL’in hafif ve güçlü kulaklığı bugün avantajlı fiyatıyla seni bekliyor.
Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör
Kahve keyfini ikiye katlayacak bu zarif fincan seti, indirimli fiyatıyla bugün sepetlerde yerini alıyor.
Evde rahatlığın anahtarı!
Günlük şıklığı kolayca yakalamak isteyen erkekler için ideal bir seçim.
Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak bu hafif ve zarif elbiseyi indirimli fiyatıyla hemen sepete ekleyebilirsiniz.
Penti ürünlerinde 2. ürüne %50 fırsatını kaçırmayın👇🏽
U.S. Polo Assn. tişörtlerde net %50 indirime ek 1 alana 1 bedava fırsatı da günün ilgi çeken indirimlerin biri.
Sağlıklı beslenmeyi hayatının bir parçası yapanlar için dev fırsat! %45 indirimle güne enerjik başlamanın en kolay yolu.
Mjcare Refresh Brazilian Mask - Yatıştırıcı, Nemlendirici ve Aydınlatıcı Özel Bölge Maskesi 3'lü
Sade ve zamansız tasarımıyla dolabında mutlaka olması gereken hoodie, bugün %60 indirimle kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
