Bu Testte Senin Yolculuk Partnerini Tahmin Ediyoruz!
Uzun veya kısa yol fark etmez, yolculuğu hangimiz sevmiyoruz ki? Konforlu olduğu sürece bütün yolculuklar keyifli geçebilir ama eğer bu yolu biriyle gidiyorsan emin ol daha keyifli olur! Bu keyfine eşlik eden biri varsa, bizden duymanı istiyoruz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Araba yolculuğunu genelde ne için tercih ediyorsun?
4. Devam edelim! Yolculuklarını renklendirmek için en çok neye başvuruyorsun?
5. Daha önce hiç uzuuuuun bir yola tek başına çıktığın oldu mu?
6. Uzun bir yola çıkmadan önce çantana ilk attığın şey ne oluyor genelde?
7. Yolda mola verdiğiniz an yaptığın ilk şeyi öğrenebilir miyiz?
8. Yolculuk yaparken en sinir olduğun şeyi söyler misin?
9. Son sorudayız! Yolculuk bittikten sonra nasıl hissettiğini öğrensek?
Kahve, sandviç ve kruvasan!
En yakın arkadaşın!
Yol boyunca sana eşlik eden şarkılar!
Sevgilin/Eşin!
