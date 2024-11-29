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Bu Testte En Yakın Arkadaşının Sevgilini Ne Kadar Sevdiğini Söylüyoruz!

etiket Bu Testte En Yakın Arkadaşının Sevgilini Ne Kadar Sevdiğini Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 23:01

En yakın arkadaşlar ilişkide oldukça belirleyici bir etken...

Senin en yakın arkadaşın sevgilinden ne kadar haz ediyor, bu testte cevaplıyoruz!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!

2. Birlikte görüştüğünüzde partnerin ve en yakın arkadaşın muhabbet edebiliyor mu?

3. Partnerinle bir sıkıntı yaşadığında en yakın arkadaşın nasıl davranıyor?

4. En yakın arkadaşın ve partnerinle sık sık ortak buluşmalar yapıyor musunuz?

5. Aranız bozulduğunda yakın arkadaşın barışmanız için çaba gösterir mi?

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6. Partnerinle daha önce hiç ayrılık yaşadınız mı?

7. Arkadaşın daha önce hiç sana ayrıl dedi mi?

8. Son olarak, partnerinle plan yaptığınızda yakın arkadaşın nasıl tepki veriyor?

Partnerini çok seviyor!

En yakın arkadaşın seni sevdiği kadar partnerini de seviyor. İlişkinizi başından beri destekliyor ve problemler yaşadığınızda aşabilmeniz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Partnerin seni mutlu ettiği için o da mutlu oluyor ve her zaman senin iyiliğini istiyor. Kararlarına her zaman saygı duyuyor ve partnerinle olan ilişkinde de senin yanında!

Pek hoşlanmıyor gibi...

En yakın arkadaşın partnerinden pek hoşlanmıyor gibi... Verdiğin cevaplara göre partnerin ve en yakın arkadaşının enerjisi pek uyuşmamış. Belki de partnerinin seni üzdüğü bir zaman diliminde aralarında mesafe oluşmuştur kim bilir. Sen ikisi arasındaki ilişkiyi iyi tutmak için daha sık buluşmalar ayarlayabilir, ortak noktalar oluşturmalarını sağlayabilirsin.

Onu biraz kıskanıyor...

En yakın arkadaşın partnerini biraz kıskanıyor gibi... Bunun en büyük sebebi eskiden en yakın arkadaşına ayırdığın vakitlerin büyük bir kısmını partnerin için ayırman olabilir. Hal böyle olunca en yakın arkadaşın partnerine karşı bir tutum sergiliyor. En yakın arkadaşına biraz daha fazla vakit ayırarak durumu düzeltebilirsin bizce!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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