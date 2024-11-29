Bu Testte En Yakın Arkadaşının Sevgilini Ne Kadar Sevdiğini Söylüyoruz!
Bu Testte En Yakın Arkadaşının Sevgilini Ne Kadar Sevdiğini Söylüyoruz!
En yakın arkadaşlar ilişkide oldukça belirleyici bir etken...
Senin en yakın arkadaşın sevgilinden ne kadar haz ediyor, bu testte cevaplıyoruz!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. Birlikte görüştüğünüzde partnerin ve en yakın arkadaşın muhabbet edebiliyor mu?
3. Partnerinle bir sıkıntı yaşadığında en yakın arkadaşın nasıl davranıyor?
4. En yakın arkadaşın ve partnerinle sık sık ortak buluşmalar yapıyor musunuz?
5. Aranız bozulduğunda yakın arkadaşın barışmanız için çaba gösterir mi?
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6. Partnerinle daha önce hiç ayrılık yaşadınız mı?
7. Arkadaşın daha önce hiç sana ayrıl dedi mi?
8. Son olarak, partnerinle plan yaptığınızda yakın arkadaşın nasıl tepki veriyor?
Partnerini çok seviyor!
Pek hoşlanmıyor gibi...
Onu biraz kıskanıyor...
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