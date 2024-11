Bu Testte En Yakın Arkadaşının Sevgilini Ne Kadar Sevdiğini Söylüyoruz!

En yakın arkadaşın seni sevdiği kadar partnerini de seviyor. İlişkinizi başından beri destekliyor ve problemler yaşadığınızda aşabilmeniz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Partnerin seni mutlu ettiği için o da mutlu oluyor ve her zaman senin iyiliğini istiyor. Kararlarına her zaman saygı duyuyor ve partnerinle olan ilişkinde de senin yanında!