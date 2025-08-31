onedio
Bu Testin Sonunda Sana Yaz Akşamlarına Uygun Hafif Bir Tarif Veriyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
31.08.2025 - 18:01

Yaz akşamı deyince bile insanın içi huzur doluyor... Hele de hafif bir serinlik varsa... Ama birden akla o soru geliyor 'Bu akşam ne yiyeceğim?' Biliyoruz, kışın mantı gömersin ama yazın biraz dikkat etmek lazım. İşte bu test bu yüzden tam sana göre! Soruları cevapla, vereceğimiz tarifle seni bu dertten kurtaralım. 👇

1. Yaz akşamı dışarı çıkacaksın. Ne giyersin?

2. Yaz akşamı sahilde dolaşırken hangisine 'hayır' diyemezsin?

3. Yaz gelince en sevdiğin şey ne?

4. Akşam 20.30. Karnın gurulduyor. Canın ilk hangisini ister?

5. Tatildeysen akşam yemeğini nerede yemeyi tercih edersin?

6. Peki, favori yaz meyven hangisi?

7. Şimdi de yazla ilgili en sevmediğin şeyi soralım. 👇

8. Son olarak, "Yaz gelse bile vazgeçmem!" dediğin o lezzet hangisi?

Köz Patlıcan Salatası

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • Yarım limon

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları birkaç yerinden çatalın ucuyla delin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın. Patlıcanları hazneye yerleştirip ısıyı 200 dereceye getirin.

2. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 25 dakikaya ayarlayın

3. 12. dakikada hazneyi çekip patlıcanları çevirin ve pişirmeye devam edin.

4. Patlıcanların kabuğunu soyup içlerini bir kesme tahtası üzerinde doğrayın.

5. Servis tabağına alıp zeytinyağı, tuz, sarımsak ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Soğuk servis edin. Afiyet olsun!

Kabak Spagetti

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 orta boy kabak

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 kase yoğurt

  • Karabiber

  • 3 tam ceviz

Yapılışı: 

1. Kabakları spiral spagetti rendesi ile rendeleyin ve biraz soteleyin.

2. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10 dakika pişirin.

3. Pişen kabağı 1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı hardal ve karabiber ile karıştırıp üzerine ceviz ilave ederek servis edebilirsiniz.

Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet kabak

  • Bir miktar yeşil soğan

  • 5- 6 dal maydanoz

  • 3-4 dal dereotu

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Kabakların kabuklarını ince ince soyup bir kabın içerisine rendeleyin

2. Maydanoz, dereotunu ve yeşil soğanı ince ince doğrayın.

3. Bir karıştırma kabında 2 adet yumurtayı çırpın.

4. Yumurtaların olduğu kaba un ve baharatları ekleyerek karıştırın.

5. Daha sonra hazırladığınız diğer karışımı da ekleyin.

6. Son olarak kabakların suyunu sıktıktan sonra karıştırma kabına ekleyerek karıştırın.

7. Mücver karışımını oluşturduktan sonra kaşık yardımıyla yağlı kağıt eklediğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine birkaç adet dökerek pişirin. Afiyet olsun!

Yoğurtlu Tavuk Salatası

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 adet piliç göğüs fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 4-5 yaprak marul

  • 1 adet salatalık

  • 5-6 adet cherry domates

  • Birkaç dal dereotu veya nane

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini küp küp doğrayın. Bir kasede zeytinyağı, tuz, kırmızı toz biber ve kekikle karıştırın.

2. Tavuk parçalarını bu karışıma ekleyip 10 dakika marine edin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme haznesini çıkarıp tabanını çok az zeytinyağıyla yağlayın.

4. Marine edilmiş tavukları hazneye yerleştirin. Isıyı 200 dereceye ayarlayın. Zamanlayıcıyı 15 dakikaya ayarlayıp pişirmeyi başlatın.

5. Bu sırada yoğurdu ezilmiş sarımsakla karıştırın. Marul, salatalık ve domatesleri doğrayarak geniş bir servis tabağına yerleştirin.

6. Airfryer'dan çıkan sıcak tavukları salatanın üzerine alın. Sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Üzerine dereotu veya nane serpiştirip servis edebilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
