Bu Testin Sonunda Sana Yaz Akşamlarına Uygun Hafif Bir Tarif Veriyoruz!
Yaz akşamı deyince bile insanın içi huzur doluyor... Hele de hafif bir serinlik varsa... Ama birden akla o soru geliyor 'Bu akşam ne yiyeceğim?' Biliyoruz, kışın mantı gömersin ama yazın biraz dikkat etmek lazım. İşte bu test bu yüzden tam sana göre! Soruları cevapla, vereceğimiz tarifle seni bu dertten kurtaralım. 👇
1. Yaz akşamı dışarı çıkacaksın. Ne giyersin?
2. Yaz akşamı sahilde dolaşırken hangisine 'hayır' diyemezsin?
3. Yaz gelince en sevdiğin şey ne?
4. Akşam 20.30. Karnın gurulduyor. Canın ilk hangisini ister?
5. Tatildeysen akşam yemeğini nerede yemeyi tercih edersin?
6. Peki, favori yaz meyven hangisi?
7. Şimdi de yazla ilgili en sevmediğin şeyi soralım. 👇
8. Son olarak, "Yaz gelse bile vazgeçmem!" dediğin o lezzet hangisi?
Köz Patlıcan Salatası
Kabak Spagetti
Mücver
Yoğurtlu Tavuk Salatası
