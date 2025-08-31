Bu Testin Sonunda Sana Yaz Akşamlarına Uygun Hafif Bir Tarif Veriyoruz!

Yaz akşamı deyince bile insanın içi huzur doluyor... Hele de hafif bir serinlik varsa... Ama birden akla o soru geliyor 'Bu akşam ne yiyeceğim?' Biliyoruz, kışın mantı gömersin ama yazın biraz dikkat etmek lazım. İşte bu test bu yüzden tam sana göre! Soruları cevapla, vereceğimiz tarifle seni bu dertten kurtaralım. 👇