Bu Testin Sonunda Okuman Gereken Yemek Kitabını Söylüyoruz!
Bu Testin Sonunda Okuman Gereken Yemek Kitabını Söylüyoruz!
Yemek yapmayı seviyorsun ama mutfakta ilham mı arıyorsun? Veya belki de yeni tarifler keşfetmek için sabırsızlanıyorsun! O zaman bu test tam sana göre. Sorularımızı yanıtla ve senin için en uygun yemek kitabını öğren. Hadi, başlayalım!
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1. Mutfakta ne kadar deneyimlisin?
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2. Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?
3. Mutfakta ne kadar zaman harcarsın?
4. Yemek yaparken hangi malzemeyi daha sık kullanırsın?
5. Misafir ağırlarken hangi tarz yemeği tercih edersin?
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6. Peki yemek programlarını izler misin?
7. Şimdi en kritik sorudayız, sence bir yemekte bunlardan hangisi daha önemli?
8. Mutfakta hangi araç-gereç olmadan yapamazsın?
9. Mutfakta en çok hangi öğünü hazırlamaktan keyif alırsın?
10. Bir yemek kitabında hangisi senin için daha önemli?
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