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2024 Bitmeden Hangi Yemeği Denemelisin?

etiket 2024 Bitmeden Hangi Yemeği Denemelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 19:01

2025 yılına sayılı günler kaldı! Yeni yıl, yeni başlangıçlar demek ve belki de mutfağında keşfe çıkmak için harika bir fırsat. Bu yıl henüz denemediğin lezzetlere yer açmak ister misin? O zaman seni teste alalım!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatlı seçenekleri arasında neye yönelirsin?

2. Bir yılbaşı masası seç!

3. Yemek seçiminde mevsimsel ürünler ne kadar önemli?

4. Peki, yeni bir yemeği denemeye karar verdiğinde en önemli kriterin nedir?

5. Yeni bir yemeği denemek seni ne kadar heyecanlandırır? Puanla bakalım!

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6. Sosyal medyada yemek tariflerini keşfetmekten keyif alır mısın?

7. Bir yeniyıl dileğin var mı?

8. Son olarak, misafirlerine yılbaşı gecesi ikram etmek için bir tatlı seç!

Kabak Dolması Graten ve Falafel Topları

Kabak Dolması Graten ve Falafel Topları

Kabak Dolması Graten

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 42 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gr mini ıspanak

  • 100 gr süzme yoğurt

  • 200 gr Gouda peyniri, rende

  • 2 tutam karabiber, öğütülmüş

Yapılışı:

1-Bal kabağını yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin ve içindeki çekirdekleri çıkarın. Ardından iki yarıyı da tuz ve zeytinyağıyla güzelce ovun.

2-Bal kabaklarını kesik yerleri alta bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Bu sırada büyük hazneyi kullanabilirsiniz. 35 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3-Kabaklar fırınlandıktan sonra biraz ılıtın, ardından dışarı alıp ters çevirin ve içini ezin. Ezdiğiniz kısma koymak üzere yoğurt, peynir, ıspanak ve karabiberi karıştırın. Karışımı eşit şekilde iki yarıya pay edin.

4-Bu şekilde içini doldurduktan sonra 10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp servis tabağına alın.

Falafel

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 480 gr suyu süzülmüş konserve nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 demek maydanoz

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

1-Nohutları durulayın, sarımsakları soyun, maydanozları iri iri doğrayın ve her şeyi kalan malzemelerle birlikte mikserde çekin.

2-Karışımdan parçalar koparıp falafel topları yuvarlayın. Bu malzemelerle yaklaşık 16 top çıkıyor.

3-Topları cihazın haznesine yerleştirin. Bu aşamada diğer hazneye ana yemeği koyacaksanız topları soldaki küçük hazneye alabilir ve 17 dakika, 200 derece ayarıyla iki seferde pişirebilirsiniz. 

4-Hazırlanan falafelleri marul, yoğurt ve pita ekmeğiyle birlikte servis tabağına alın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek pişirme özelliği size mutfakta hız kazandırır. Böylece mutfaktan arta kalan süreyi kendinize ayırabilir ve yapmak istediğiniz diğer şeylere veya hobilerinize odaklanabilirsiniz. Harika değil de ne?

Körili Karnabahar ve Kremalı Havuç Çorbası

Körili Karnabahar ve Kremalı Havuç Çorbası

Körili Karnabahar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°-200°

Malzemeler:

  • 50 gr kuru üzüm

  • 650 gram karnabahar çiçekleri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 1 tutam tuz

  • 50 gram çam fıstığı

Yapılışı:

1- Önce üzümleri sıcak su dolu kaseye alıp bekletin.

2-Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve tuzlu su dolu tencerede 2-3 dakika haşlayın. Ardından başka bir tencereye alıp zeytinyağı, köri tozu ve tuz ile birlikte karıştırın.

3-Bu esnada Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesini açıp içine çam fıstıklarını koyun ve 180 derecede 3 dakika kızartın.

4-Baharatlarla birleşen karnabaharı da diğer hazneye alıp 200 derecede 13 dakika pişirin. 

5-Servis tabağına alıp çam fıstığı ve kuş üzümleriyle süsleyin.

Kremalı Havuç Çorbası

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı:

1- Havucu ve yaban havucunu soyup küçük küçük kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyup baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın.  20 dakika, 180 derece şeklinde pişirin. 

2- Piştikten sonra hazne içine su ekleyin ve 5 dakika, 180 derece daha bu şekilde pişirmeye devam edin. 

3-Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Zeytinyağı ve otlarla servis edin!

4- Cihazın ikili hazne tasarımı sayesinde yemeklerinizi çok daha pratik ve hızlı şekilde pişireceksiniz. Afiyet olsun.

Afiyet olsun!

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek pişirme özelliği size mutfakta hız kazandırır. Böylece mutfaktan arta kalan süreyi kendinize ayırabilir ve yapmak istediğiniz diğer şeylere veya hobilerinize odaklanabilirsiniz. Harika değil de ne?

Falafel Topları ve Kremalı Vegan Bal Kabağı Orzo

Falafel Topları ve Kremalı Vegan Bal Kabağı Orzo

Falafel

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 480 gr suyu süzülmüş konserve nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 demek maydanoz

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

1-Nohutları durulayın, sarımsakları soyun, maydanozları iri iri doğrayın ve her şeyi kalan malzemelerle birlikte mikserde çekin.

2-Karışımdan parçalar koparıp falafel topları yuvarlayın. Bu malzemelerle yaklaşık 16 top çıkıyor.

3-Topları cihazın haznesine yerleştirin. Bu aşamada diğer hazneye ana yemeği koyacaksanız topları soldaki küçük hazneye alabilir ve 17 dakika, 200 derece ayarıyla iki seferde pişirebilirsiniz. 

4-Hazırlanan falafelleri marul, yoğurt ve pita ekmeğiyle birlikte servis tabağına alın.

Kremalı Vegan Bal Kabağı Orzo

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 180-200 derece

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 250 gr frenk arpası

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 1.200 ml sebze bulyon

  • 3 yemek kaşığı kaju ezmesi

  • 100 ml ılık su

Yapılışı:

1-Bal kabağını ikiye bölerek başlayın. Çekirdeklerini çıkardığınız bal kabaklarını küp küp doğrayın. Soğanı ve sarımsağı da doğrayın ve tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak bir kaba alıp kekik ve zeytinyağıyla karıştırın.

2-Kabı cihazın geniş haznesine alıp 5 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3-Pişme işlemi sonunda arpa, tuz, karabiber ve sebze bulyonu da kaba dökün. Güzelce karıştırıp menüden 55 dakika 200 derece ayarını yapın ve pişene kadar bekleyin.

4-Bu esnada kaju ezmesini ve ılık suyu homojen olana kadar bir kapta karıştırın. Orzo piştikten sonra servis tabağına alıp bu kremayla lezzetlendirin.

5-Cihazın kokuları karıştırmayan ikili hazne teknolojisi sayesinde istediğiniz tüm yemekleri, koku ve tat karışma riski olmadan rahat rahat deneyebileceksiniz. Elinize sağlık! ✌️

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek pişirme özelliği size mutfakta hız kazandırır. Böylece mutfaktan arta kalan süreyi kendinize ayırabilir ve yapmak istediğiniz diğer şeylere veya hobilerinize odaklanabilirsiniz. Harika değil de ne?

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miray soysal
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