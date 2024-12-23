2024 Bitmeden Hangi Yemeği Denemelisin?

Kabak Dolması Graten

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 42 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

1 kış kabağı

2 tutam tuz

1 çay kaşığı zeytinyağı

50 gr mini ıspanak

100 gr süzme yoğurt

200 gr Gouda peyniri, rende

2 tutam karabiber, öğütülmüş

Yapılışı:

1-Bal kabağını yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin ve içindeki çekirdekleri çıkarın. Ardından iki yarıyı da tuz ve zeytinyağıyla güzelce ovun.

2-Bal kabaklarını kesik yerleri alta bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Bu sırada büyük hazneyi kullanabilirsiniz. 35 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3-Kabaklar fırınlandıktan sonra biraz ılıtın, ardından dışarı alıp ters çevirin ve içini ezin. Ezdiğiniz kısma koymak üzere yoğurt, peynir, ıspanak ve karabiberi karıştırın. Karışımı eşit şekilde iki yarıya pay edin.

4-Bu şekilde içini doldurduktan sonra 10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp servis tabağına alın.

Falafel

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

480 gr suyu süzülmüş konserve nohut

1 diş sarımsak

0,5 demek maydanoz

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

0,5 çay kaşığı tuz

2 tutam karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

1-Nohutları durulayın, sarımsakları soyun, maydanozları iri iri doğrayın ve her şeyi kalan malzemelerle birlikte mikserde çekin.

2-Karışımdan parçalar koparıp falafel topları yuvarlayın. Bu malzemelerle yaklaşık 16 top çıkıyor.

3-Topları cihazın haznesine yerleştirin. Bu aşamada diğer hazneye ana yemeği koyacaksanız topları soldaki küçük hazneye alabilir ve 17 dakika, 200 derece ayarıyla iki seferde pişirebilirsiniz.

4-Hazırlanan falafelleri marul, yoğurt ve pita ekmeğiyle birlikte servis tabağına alın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek pişirme özelliği size mutfakta hız kazandırır. Böylece mutfaktan arta kalan süreyi kendinize ayırabilir ve yapmak istediğiniz diğer şeylere veya hobilerinize odaklanabilirsiniz. Harika değil de ne?