2024 Bitmeden Hangi Yemeği Denemelisin?
2024 Bitmeden Hangi Yemeği Denemelisin?
2025 yılına sayılı günler kaldı! Yeni yıl, yeni başlangıçlar demek ve belki de mutfağında keşfe çıkmak için harika bir fırsat. Bu yıl henüz denemediğin lezzetlere yer açmak ister misin? O zaman seni teste alalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatlı seçenekleri arasında neye yönelirsin?
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2. Bir yılbaşı masası seç!
3. Yemek seçiminde mevsimsel ürünler ne kadar önemli?
4. Peki, yeni bir yemeği denemeye karar verdiğinde en önemli kriterin nedir?
5. Yeni bir yemeği denemek seni ne kadar heyecanlandırır? Puanla bakalım!
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6. Sosyal medyada yemek tariflerini keşfetmekten keyif alır mısın?
7. Bir yeniyıl dileğin var mı?
8. Son olarak, misafirlerine yılbaşı gecesi ikram etmek için bir tatlı seç!
Kabak Dolması Graten ve Falafel Topları
Körili Karnabahar ve Kremalı Havuç Çorbası
Falafel Topları ve Kremalı Vegan Bal Kabağı Orzo
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