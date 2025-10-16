onedio
Bu Teste Göre Flörtte İlk Hamle Senden mi Gelmeli?

İrem Coşkun
16.10.2025 - 22:05

Flört dünyasında en çok kafaları kurcalayan konulardan biri: İlk hamleyi kim yapmalı? Kimi, “Cesur olan kazanır!” derken, kimi de “Bırakalım o adımı karşı taraf atsın.” diyor. Peki senin tarzın hangisi? Belki de duruma göre değişiyor... Bu testle flörtte ilk hamlenin senden mi gelmesi gerektiğini ortaya çıkarıyoruz. Haydi başlayalım! 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Birini beğendiğinde aklına ilk gelen şey ne oluyor?

3. Flörtte ilk mesaj senin için ne ifade ediyor?

4. Peki, birini etkilemek için özel bir taktiğin var mı? 🤔

5. Beğendiğin kişi story'ne alev attı! Tepkin ne olur?

6. Flörtte reddedilme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?

7. Hoşlandığın biriyle göz göze geldiğinde ilk tepkin ne olur?

8. İlk buluşmada konular tıkandığında ne yaparsın?

İlk hamle kesinlikle senden gelmeli!

Sen, işin doğallığına inanıyorsun. Birini beğendiğinde aklında fazla kurmadan harekete geçiyorsun. Çünkü senin için hislerini saklamak zaman kaybı! Üstelik reddedilmekten de çok korkmuyorsun, 'En azından denedim, içimde kalmadı.' diye düşünüyorsun. Enerjin karşı tarafa cesaret veriyor ve bu sayede bağ kurman kolaylaşıyor. Flörtte ilk hamle senden gelmeli çünkü sen bu konuda fazlasıyla cesaretlisin! Dahası, senin bu yaklaşımın karşı tarafı da kendini açmaya teşvik ediyor. Yani sen aslında sadece ilk adımı atmıyor, aynı zamanda oyunu başlatıyorsun! 😎

İlk adımı atabilirsin ama acele etme!

Sen dengeli bir insansın. Hoşlandığın kişiye yaklaşmak istiyorsun ama aynı zamanda biraz temkinlisin. Flörtte heyecanı ayakta tutmak ve karşındakinin tepkisini görmek senin için önemli. Yani senin stratejin hem cesurca hem de akıllıca hareket etmek üzerine kurulu. İlk hamleyi yapabilirsin ama en doğru anı bulman lazım. Biraz bekleyip sonra doğru anda adım atmak her şeyden emin olmanı sağlıyor. Böylece karşı taraf hem ilgini anlıyor hem de senin gizemli tarafını fark ediyor.

Bırak ilk hamle ondan gelsin!

Sen biraz gizemli, biraz da sabırlısın. Flörtte fazla aceleci davranmayı sevmiyorsun. Senin için önemli olan, karşı tarafın gerçekten ilgilenip ilgilenmediğini görmek. Beklemek sana güç kazandırıyor, çünkü bu şekilde değerinin anlaşılacağını düşünüyorsun. Bu yüzden ilk hamle ondan gelsin, sen zaten doğru anda farkını göstereceksin. Bu stratejinle karşı tarafın senin için çabalamasını da sağlıyorsun. Bu da seni ulaşılması zor ve daha cazip biri haline getiriyor. 😏

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
