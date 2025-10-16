Bu Teste Göre Flörtte İlk Hamle Senden mi Gelmeli?

Sen, işin doğallığına inanıyorsun. Birini beğendiğinde aklında fazla kurmadan harekete geçiyorsun. Çünkü senin için hislerini saklamak zaman kaybı! Üstelik reddedilmekten de çok korkmuyorsun, 'En azından denedim, içimde kalmadı.' diye düşünüyorsun. Enerjin karşı tarafa cesaret veriyor ve bu sayede bağ kurman kolaylaşıyor. Flörtte ilk hamle senden gelmeli çünkü sen bu konuda fazlasıyla cesaretlisin! Dahası, senin bu yaklaşımın karşı tarafı da kendini açmaya teşvik ediyor. Yani sen aslında sadece ilk adımı atmıyor, aynı zamanda oyunu başlatıyorsun! 😎