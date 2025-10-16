Bu Teste Göre Flörtte İlk Hamle Senden mi Gelmeli?
Flört dünyasında en çok kafaları kurcalayan konulardan biri: İlk hamleyi kim yapmalı? Kimi, “Cesur olan kazanır!” derken, kimi de “Bırakalım o adımı karşı taraf atsın.” diyor. Peki senin tarzın hangisi? Belki de duruma göre değişiyor... Bu testle flörtte ilk hamlenin senden mi gelmesi gerektiğini ortaya çıkarıyoruz. Haydi başlayalım! 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Birini beğendiğinde aklına ilk gelen şey ne oluyor?
3. Flörtte ilk mesaj senin için ne ifade ediyor?
4. Peki, birini etkilemek için özel bir taktiğin var mı? 🤔
5. Beğendiğin kişi story'ne alev attı! Tepkin ne olur?
6. Flörtte reddedilme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?
7. Hoşlandığın biriyle göz göze geldiğinde ilk tepkin ne olur?
8. İlk buluşmada konular tıkandığında ne yaparsın?
İlk hamle kesinlikle senden gelmeli!
İlk adımı atabilirsin ama acele etme!
Bırak ilk hamle ondan gelsin!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
