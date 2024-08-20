Bu Test İle Hanginizin Daha Çok Sevdiğini Söylüyoruz!
Bu Test İle Hanginizin Daha Çok Sevdiğini Söylüyoruz!
Aşkınızın büyülü dünyasına hoş geldin. İlişkinizin derinliklerine inerek, hanginizin daha çok sevdiğini bulmaya hazır mısın? Testin sonunda👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Partnerinin gözleri, sana hangi manzarayı hatırlatıyor?
3. Birbirinize olan duygularınızı nasıl ifade ediyorsunuz?
4. Sen onun için bütün fedakarlıkları yapar mısın?
5. Yaşadığınız ilişkide genellikle kimin sözü daha çok geçiyor?
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