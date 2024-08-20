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Bu Test İle Hanginizin Daha Çok Sevdiğini Söylüyoruz!

etiket Bu Test İle Hanginizin Daha Çok Sevdiğini Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 22:01

Aşkınızın büyülü dünyasına hoş geldin. İlişkinizin derinliklerine inerek, hanginizin daha çok sevdiğini bulmaya hazır mısın? Testin sonunda👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Partnerinin gözleri, sana hangi manzarayı hatırlatıyor?

3. Birbirinize olan duygularınızı nasıl ifade ediyorsunuz?

4. Sen onun için bütün fedakarlıkları yapar mısın?

5. Yaşadığınız ilişkide genellikle kimin sözü daha çok geçiyor?

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6. Partnerin seni hiç değiştirmeye çalıştı mı?

7. İtiraf zamanı: Onun seni gerçekten sevdiğini hissediyor musun?

8. Son olarak... O senin için bütün fedakarlıkları yapar mı?

Sen daha çok seviyorsun!

Aranızdaki bağın derinliği, senin daha çok sevdiğini gösteriyor. O, seni deli gibi seven biri olsa da, senin duyguların daha yoğun ve derin. Onunla birlikte olmak senin için her şeyden önemli ve onun mutluluğu senin için en büyük öncelik. Sen, ona olan sevgini her an hissettiriyor ve onu olduğu gibi kabul ederek, sonsuz bir sevgiyle sarıyorsun. Birlikte geçirdiğiniz her an, senin için paha biçilmez bir değere sahip ve onunla birlikte olmak senin en büyük mutluluğun.

İkiniz de çok seviyorsunuz!

Aranızda oldukça güçlü bir bağ var, bu bağ o kadar kuvvetli ki hanginizin daha çok sevdiğini anlamak zor. Bu sebeple, ikinizin de eşit oranda çok sevdiğine karar verdik. İkiniz de birbirinize değer veriyor ve birlikte geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarıyorsunuz. Birlikte bir gelecek hayali kuruyor ve bu hayalin gerçekleşmesi için birbirinize destek oluyorsunuz.

O daha çok seviyor!

Anladık ki sen de onu seviyorsun, ancak o sana deli gibi aşık. Her an yanında ol istiyor, bu yüzden sana daha yakın olmanın yollarını arıyor. Farklılıklarını seviyor, olduğun gibi kabul ediyor ve hiçbir zaman seni değiştirmeye çalışmıyor. Senin mutluluğunun onun için çok değerli; çünkü sen mutlu olduğunda o da mutlu oluyor.

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