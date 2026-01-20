onedio
Bu Tabloların Yapay Zeka mı Yoksa Gerçek mi Olduğunu Doğru Bilebilecek misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 12:47

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında yer edinmiş durumda. Sanatta bile!

Sana birkaç tablo vereceğiz. Bu tabloların hangisinin yapay zeka hangisinin gerçek olduğunu tahmin etmeni isteyeceğiz. Hazırsan başlayalım!

1. Bu tablo yapay zeka ürünü mü?

1. Bu tablo yapay zeka ürünü mü?

2. Peki ya bu tablo?

2. Peki ya bu tablo?

3. Sence bu tablo gerçek bir tablo mu?

3. Sence bu tablo gerçek bir tablo mu?

4. Biraz zorlanabilirsin. Bu tablo gerçek mi?

4. Biraz zorlanabilirsin. Bu tablo gerçek mi?

5. Sence bu tablo yapay zeka ürünü mü?

5. Sence bu tablo yapay zeka ürünü mü?
6. Bu tablo gerçek diyoruz. Sence?

6. Bu tablo gerçek diyoruz. Sence?

7. Buna da gerçek diyoruz. Bizimle aynı mı düşünüyorsun?

7. Buna da gerçek diyoruz. Bizimle aynı mı düşünüyorsun?

8. Bu tablo yapay zeka tablosu mu?

8. Bu tablo yapay zeka tablosu mu?

9. Kafamız karıştı... Bu tablo gerçek mi?

9. Kafamız karıştı... Bu tablo gerçek mi?

10. Son olarak şunu soralım: Bu tablo gerçek bir tablo mu?

10. Son olarak şunu soralım: Bu tablo gerçek bir tablo mu?

Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
