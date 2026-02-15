“Bu Ses Nasıl Çıkıyor?” Sorusunun Cevabı: Death Metal ve Growl Tekniği

Growl, özellikle death metal ve ekstrem metal türlerinde kullanılan derin, boğazdan gelen bir vokal tekniğidir. Kulağa sert bir çığlık gibi gelse de işin aslı pek öyle değil. Growl, sesi bilinçli şekilde kalınlaştırarak karanlık ve tehditkar bir ton yaratmayı amaçlar. Yani ses tellerini yırtmak gibi bir durum söz konusu değil. Dinleyince kulağa böyle gibi gelse de, tamamen teknikle elde edilen bir ses.