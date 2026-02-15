onedio
“Bu Ses Nasıl Çıkıyor?” Sorusunun Cevabı: Death Metal ve Growl Tekniği

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.02.2026 - 17:01

Death metal dinlemeyen birine bu türü ilk kez dinlettiğinizde 'Bu adam niye bağırıyor?' gibi bir tepki alırsınız. İşte o bağırma sandığımız şeyin adı growl ve sanıldığından çok daha teknik ve kontrollü bir mesele. Rastgele yapılan bir çığlık değil, yıllar içinde oturan bir vokal tekniğinden bahsediyoruz. Gelin, death metalle özdeşleşen growl tekniğinin detaylarına birlikte bakalım. 👇

Growl tekniği nedir?

Growl tekniği nedir?

Growl, özellikle death metal ve ekstrem metal türlerinde kullanılan derin, boğazdan gelen bir vokal tekniğidir. Kulağa sert bir çığlık gibi gelse de işin aslı pek öyle değil. Growl, sesi bilinçli şekilde kalınlaştırarak karanlık ve tehditkar bir ton yaratmayı amaçlar. Yani ses tellerini yırtmak gibi bir durum söz konusu değil. Dinleyince kulağa böyle gibi gelse de, tamamen teknikle elde edilen bir ses.

Peki bu ses gerçekten nereden çıkıyor?

Peki bu ses gerçekten nereden çıkıyor?

Growl tekniğinde asıl olay boğazda değil, diyaframda başlar. Nefes kontrolü yoksa growl da yoktur, bu kadar net! Doğru teknikle yapılan growl’da ses telleri sandığının aksine daha az zarar görür. Çünkü yük, boğaz yerine hava akışına dağıtılır. Bu yüzden, profesyonel death metal vokalistleri aslında diyaframlarını bir opera sanatçısından bile daha etkili kullanıyorlar diyebiliriz.

Growl, çığlık demek değildir!

Peki, growl tekniği ilk ne zaman ortaya çıktı?

Growl tekniği denince akla gelen gruplar 👇

"Bu adamlar bu sesi nasıl çıkarabiliyor?" dedirten vokaller 👇

“Growl böyle olur!” dedirten şarkılar!

Peki growl tekniği neden hala bu kadar etkileyici?

