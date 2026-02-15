“Bu Ses Nasıl Çıkıyor?” Sorusunun Cevabı: Death Metal ve Growl Tekniği
Death metal dinlemeyen birine bu türü ilk kez dinlettiğinizde 'Bu adam niye bağırıyor?' gibi bir tepki alırsınız. İşte o bağırma sandığımız şeyin adı growl ve sanıldığından çok daha teknik ve kontrollü bir mesele. Rastgele yapılan bir çığlık değil, yıllar içinde oturan bir vokal tekniğinden bahsediyoruz. Gelin, death metalle özdeşleşen growl tekniğinin detaylarına birlikte bakalım. 👇
Growl tekniği nedir?
Peki bu ses gerçekten nereden çıkıyor?
Growl, çığlık demek değildir!
Peki, growl tekniği ilk ne zaman ortaya çıktı?
Growl tekniği denince akla gelen gruplar 👇
"Bu adamlar bu sesi nasıl çıkarabiliyor?" dedirten vokaller 👇
“Growl böyle olur!” dedirten şarkılar!
Peki growl tekniği neden hala bu kadar etkileyici?
