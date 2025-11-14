Bu Osmanlı Tarihi Testinde 10’da 10 Yapabilen Tarihçiler Bile Az!
Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüleyici tarihine dair bilgilerinizi sınayabileceğiniz bu test, hatta en bilgili tarihçilerin bile zorlandığı bir sınav! Bu testte 10/10 yapabilenlerin sayısı oldukça az. Osmanlı'nın ihtişamlı saray yaşamından, savaş stratejilerine, kültür ve sanatına kadar geniş bir yelpazede sorularla dolu bu test, tarih meraklılarının adeta iştahını kabartıyor. Hazırsanız, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihine dair bilgilerinizi sınamaya başlayın.
Bu testte 10/10 yapmak, tarihçilerin bile nadiren başardığı bir başarıdır!
1. Osmanlı Devleti’nde “kanunname” hazırlayan ilk padişah kimdir?
2. “Devşirme sistemi” ne amaçla kullanılmıştır?
3. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz zaferi hangisidir?
4. İtalya'nın Otranto şehri hangi padişah döneminde fethedilmiştir?
5. Osmanlı'nın ilk yenilgisi hangi savaştır?
6. Osmanlı Devleti'nde savaş esnasında ölen tek padişah kimdir?
7. Hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde meydana gelen savaşlar arasında yer almaz?
8. En çok çocuğa sahip olan Osmanlı hükümdarı kimdir?
9. İlk kardeş katli hangi padişah döneminde ortaya çıktı?
10. Osmanlı’da, kurban edilecek kişinin cellat tarafından kovalandığı idam yönteminin adı nedir?
