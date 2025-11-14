onedio
Bu Osmanlı Tarihi Testinde 10’da 10 Yapabilen Tarihçiler Bile Az!

Bu Osmanlı Tarihi Testinde 10’da 10 Yapabilen Tarihçiler Bile Az!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
14.11.2025 - 15:01

Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüleyici tarihine dair bilgilerinizi sınayabileceğiniz bu test, hatta en bilgili tarihçilerin bile zorlandığı bir sınav! Bu testte 10/10 yapabilenlerin sayısı oldukça az. Osmanlı'nın ihtişamlı saray yaşamından, savaş stratejilerine, kültür ve sanatına kadar geniş bir yelpazede sorularla dolu bu test, tarih meraklılarının adeta iştahını kabartıyor. Hazırsanız, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihine dair bilgilerinizi sınamaya başlayın. 

Bu testte 10/10 yapmak, tarihçilerin bile nadiren başardığı bir başarıdır!

1. Osmanlı Devleti’nde “kanunname” hazırlayan ilk padişah kimdir?

2. “Devşirme sistemi” ne amaçla kullanılmıştır?

3. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz zaferi hangisidir?

4. İtalya'nın Otranto şehri hangi padişah döneminde fethedilmiştir?

5. Osmanlı'nın ilk yenilgisi hangi savaştır?

6. Osmanlı Devleti'nde savaş esnasında ölen tek padişah kimdir?

7. Hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde meydana gelen savaşlar arasında yer almaz?

8. En çok çocuğa sahip olan Osmanlı hükümdarı kimdir?

9. İlk kardeş katli hangi padişah döneminde ortaya çıktı?

10. Osmanlı’da, kurban edilecek kişinin cellat tarafından kovalandığı idam yönteminin adı nedir?

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
